¿Quieres el Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado? Aquí el precio y fecha de lanzamiento.

Amazon México y Chivas anunciaron el lanzamiento del Alex: Echo Pop, inspirado en el el Club Deportivo Guadalajara.

Precio del Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado

Te decimos cuánto cuesta el Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado por si quieres adquirirlo.

El precio en México de este dispositivo inteligente es de tan solo mil 199.99 pesos.

Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado (Amazon)

Respecto a su diseño, el Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop cuenta con el escudo del Guadalajara en su parte frontal y la luz en la parte superior.

Cabe mencionar que el Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado podrá comprase en:

Amazon.com.mx

Tiendas oficiales de Chivas

Además de México, el Alexa: Echo Pop de Chivas podrá adquirirse en los Estados Unidos.

Es la primera vez que Amazon hace un lanzamiento en simultáneo en dos países de América del Norte.

Fecha de lanzamiento del Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado

El Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado ya tiene fecha de lanzamiento.

Para los fieles seguidores del Club Deportivo Guadalajara, el dispositivo comenzará a venderse el miércoles 27 de agosto.

A partir de ese día podrá adquirirse tanto en México como Estados Unidos.

Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado (Chivas)

Estas son las funciones del Chivas x Amazon Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado

Amazon reveló que con el lanzamiento del Alexa: Echo Pop edición limitada del Rebaño Sagrado estrenará funciones especiales para el dispositivo.

Todas estarán relacionadas con el Club Deportivo Guadalajara y las puedes activar así:

Respuestas y saludos con la voz de jugadores, experiencias y actualizaciones del equipo: “Alexa, activa el Modo Chivahermano”

Acceso directo a los partidos de Chivas en Prime Video: “Alexa, pon el partido de las Chivas en Prime Video” (sólo para miembros Prime)

Integración con la playlist oficial de las Chivas en Amazon Music: “Alexa, pon el playlist oficial de las Chivas en Amazon Music”

Comprar con un sólo comando de voz mercancía oficial del equipo en Amazon.com.mx: “Alexa, agrega la playera de las Chivas a mi carrito”

Información en tiempo real del equipo y horarios de partidos: “Alexa, ¿cuándo es el siguiente partido de las Chivas?”; “Alexa, dame el calendario de las Chivas”

De igual manera, si le preguntas al dispositivo “Alexa, ¿a qué equipo le vas?" descubrirás cuál es su lealtad futbolera.