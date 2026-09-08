El vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas, Enrique Calderón, fue nombrado Delegado Internacional para The Summit 2027 de Forbes Travel Guide, que se llevará a cabo en Mónaco durante febrero de 2027.

Su participación está reservada para un grupo reducido de líderes internacionales de la industria de la hospitalidad, debido a su trayectoria y compromiso con el servicio, la creatividad y la excelencia.

Como representante de México y Centroamérica, el vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas, Enrique Calderón, Enrique Calderón se convertirá en una voz de referencia para la industria hotelera y turística de lujo de la región.

Enrique Calderón participará en encuentro internacional de hospitalidad

The Summit es la principal conferencia anual de viajes de lujo organizada por Forbes Travel Guide, compañía que establece estándares internacionales de excelencia en hospitalidad. El encuentro reúne a líderes del sector de viajes y lujo para intercambiar mejores prácticas y participar en clases magistrales impartidas por especialistas internacionales.

La participación del vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas, Enrique Calderón también fortalece el vínculo entre Forbes Travel Guide y Posadas, con el objetivo de continuar impulsando la experiencia de los huéspedes en los hoteles de la compañía.

Entre las propiedades de Posadas que cuentan con altas calificaciones de hospitalidad reconocidas por la guía en 2026 se encuentran Live Aqua Bosques, Live Aqua San Miguel de Allende, Devossión by Live Aqua Playa del Carmen, Grand Fiesta Americana Guadalajara y Grand Fiesta Americana Puebla Angelópolis, entre otras.

Enrique Calderón representará a México y Centroamérica en The Summit 2027. (cortesía)

Enrique Calderón suma trayectoria en la industria hotelera

El vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas, Enrique Calderón ocupa dicho cargode Posadas desde el 6 de febrero de 2015. Entre sus responsabilidades se encuentran la gestión de la operación hotelera, la implementación de la estrategia de la empresa y su participación en el crecimiento y apertura de nuevos hoteles.

También ha formado parte de asociaciones como SITE y MPI, organización de la que fue presidente en México durante 2007 y 2008. Además, ha impartido conferencias y cursos en distintas instituciones. Entre sus reconocimientos recientes se encuentra el Ángel del Turismo 2024, en la categoría de Trayectoria Profesional Turística, por sus aportaciones a la industria turística mexicana.

En 2025 recibió el reconocimiento “Best Hotel Industry Leader” de los Industry Leader Awards de Global Traveler. De acuerdo con la publicación, la distinción reconoció su liderazgo en la expansión de Fiesta Americana Travelty a más de 200 hoteles en México y el Caribe, así como su responsabilidad sobre los segmentos Upscale y Luxury de Posadas.

La participación de Enrique Calderón en The Summit 2027 colocará a México y Centroamérica dentro de uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la hospitalidad y el turismo de lujo.