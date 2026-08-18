La cadena Posadas fortalece su estrategia al anunciar la evolución de su programa de lealtad, Fiesta Rewards, mismo que acumula cerca de 4 millones de socios, representando un crecimiento de 7 por ciento durante el último año y generando más de 2.3 millones de noches reservadas al año, lo que representa cerca del 37 por ciento del total de reservas de la compañía.

La modernización del programa de lealtad está apalancada de un plan de desarrollo que contempla acuerdos para operar 34 nuevos hoteles con 4 mil 790 cuartos, que abrirán paulatinamente a partir del segundo semestre de 2026.

Mientras que la inversión total estimada para estos proyectos es de alrededor de 16 mil 219 millones de pesos, de los cuales el 98 por ciento de los recursos es realizado por inversionistas independientes a la compañía; representando un incremento en la oferta de cuartos de 16 por ciento.

Fiesta Rewards evoluciona hacia un ecosistema de experiencias

La evolución de Fiesta Rewards contempla la ampliación del esquema de acumulación y redención de puntos hacia un ecosistema de experiencias mediante Fiesta Rewards Invita.

A través de este esquema, los socios podrán utilizar sus puntos en experiencias gastronómicas, deportivas y de entretenimiento, que incluyen tenis, beisbol y futbol, además de conciertos en el Estadio GNP Seguros y el Palacio de los Deportes, teatro y eventos exclusivos.

El vicepresidente de Lealtad de Posadas, Gerardo Rioseo, destacó que actualmente los viajeros tienen acceso a más de 60 destinos y más de 200 experiencias en las 10 marcas del portafolio.

Hoy nuestros viajeros tienen acceso a más de 60 destinos y más de 200 experiencias en las 10 marcas de nuestro portafolio. Es por lo que nuestra visión es posicionar a Fiesta Rewards como uno de los ecosistemas de lealtad y experiencias de viaje más relevantes de México, por lo que estamos seguros de que con esta evolución nos permitirá crecer el programa permitiendo a los socios más antiguos y a los nuevos acompañarlos más allá de una estancia y convirtiendo cada viaje, beneficio y experiencia en la posibilidad de vivir el siguiente. Gerardo Rioseo, Vicepresidente de Lealtad de Posadas

La estrategia también se apoya en alianzas como la que mantiene con Santander, que permite a cientos de miles de tarjetahabientes acumular y redimir puntos en las distintas marcas de la compañía.

Fiesta Rewards suma cerca de 4 millones de socios. (cortesía)

Posadas prepara nuevas aperturas de hoteles en 2026

Grupo Posadas contempla aperturas de nuevos hoteles, principalmente en destinos de playa, incorporando nuevos destinos y experiencias al ecosistema de beneficios de Fiesta Rewards, como las recientes aperturas de Izla by Fiesta Americana en Isla Mujeres con 122 habitaciones y Devossion by Live Aqua en Playa del Carmen con 314 cuartos; y la próxima apertura de Live Aqua Centro Histórico en la Ciudad de México.

En Posadas creemos que la hospitalidad va mucho más allá de una estancia. Nuestro propósito es crear experiencias que conecten a las personas, que generen recuerdos y que nos permitan estar presentes en los momentos que realmente importan. Javier Barrera, Vicepresidente de Estrategia y Capital Humano

Como parte de esta nueva etapa, Posadas presentó su nueva campaña protagonizada por el actor Diego Klein, quien se incorpora como embajador de Fiesta Rewards para acercar la propuesta del programa a nuevas generaciones de viajeros y reforzar el concepto de que cada experiencia puede ser el inicio del siguiente viaje.

Hoy, Fiesta Rewards va mucho más allá de acumular y redimir puntos. Queremos acompañar a nuestros socios antes, durante y después de cada viaje, ofreciendo más y mejores beneficios, conectándolos con más de 200 hoteles del portafolio de Posadas, así como con experiencias que forman parte de su vida. Fernando Mazariegos, Director de Productos de Lealtad.

Es así como Posadas, a través de la evolución de Fiesta Rewards y su continuo crecimiento continúa fortaleciendo su estrategia de negocio, al tiempo de consolidar su misión de convertir el mundo en un mejor lugar para viajar.