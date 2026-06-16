Panadería Rosetta, de la aclamada chef mexicana Elena Reygadas, famosa en CDMX por la calidad y el sabor de sus panes, acaba de sumar un reconocimiento internacional.

En su edición 2026, La Liste, que es considerada la “guía más selectiva del mundo para gourmets y viajeros exigentes”, premió a lo mejor de la pastelería y panadería de 18 países.

Basándose en más de mil 100 fuentes expertas y millones de reseñas en línea, una vez más, Panadería Rosetta de Elena Reygadas se ganó un lugar en la lista.

Rosetta fue reconocida con el Premio Gema al Descubrimiento de la Pastelería, categoría que premia a las mejores pastelerías, panaderías e incluso lugares para tomar pasar un rato agradable mientras se disfruta de un rico postre.

La ceremonia de entrega tuvo lugar en los impresionantes jardines de Les Invalides, situados en París, Francia.

Reconocidos chefs de Viena, Seúl, Viena, CDMX y Melbourne, entre otros, se reunieron para recoger su reconocimiento, mismo que se entrega año con año y fue creado Maison Bernardaud, famosa por su artesanía francesa.

Reconocen a Panadería Rosetta de Elena Reygadas con Premio Gema al Descubrimiento de la Pastelería (@panaderiarosetta / Instagram)

Panadería Rosetta celebra reconocimiento

A poco de hacerse público el reconocimiento internacional a Panadería Rosetta, Elena Reygadas celebra el logro, mismo que se alcanzó gracias todas las personas que se involucran en el negocio.

“Esta distinción pertenece a todas las personas que hacen Panadería Rosetta posible cada día: nuestro equipo y nuestros clientes, quienes han convertido la panadería en parte de su rutina y de su vida”. Elena Reygadas. Chef de Panadería Rosetta

La chef reconoce que detrás de este logro se encuentra la dedicación y la fidelidad, lo que hace sentido con el trabajo que realizan día a día “como algo que se repite y se afina”.

Además del premio Pastry Discovery Gema de la Panedería Rosetta, Elena Raygadas figura entre las 11 chefs galardonadas por La Liste.