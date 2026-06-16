Rosetta es el negocio de Elena Reygadas que por el sabor y calidad de sus panes, pero también por su gastronomía, está reconocido a nivel nacional e internacional.

Rosetta, cuenta con dos sucursales físicas en CDMX. El restaurante se ubica en colonia Roma Norte y la panadería también.

Además de ser la dueña, la chef detrás del éxito negocio es Elena Reygadas, por lo que te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Elena Reygadas?

Elena Reygadas es una chef mexicana dueña del restaurante y la Panadería Rosetta, esta última famosa por su pan de guayaba.

Rosetta abrió sus puertas en 2010, en la colonia Roma Norte de la CDMX. El negocio inició como un restaurante de pastas y, dos años más tarde, tras el éxito del pan y del café que servían, se extendió sobre la misma calle como Panadería Rosetta.

Elena Reygadas (@elena_reygadas / Instagram)

¿Qué edad tiene Elena Reygadas?

Elena Reygadas nació en Ciudad de México el 27 de agosto de 1976, por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Quién es el esposo de Elena Reygadas?

Elena Reygadas está casada con el arquitecto Jaime Serra.

¿Qué signo zodiacal es Elena Reygadas?

A Elena Reygadas la rige el signo zodiacal de virgo.

Elena Reygadas (@elena_reygadas / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Elena Reygadas?

Elena Reygadas y Jaime Serra tienen dos hijas en común llamadas Lea y Julieta.

¿Qué estudió Elena Reygadas?

Elena Reygadas estudió Letras Inglesas en laUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desarrolló y especializó sus habilidades culinarias en el Instituto Culinario Francés de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Elena Reygadas?

Además de ser empresaria, Elena Reygadas trabaja como panadera y chef.

Es dueña de Rosetta y Panadería Rosetta

Propietaria del restaurante Lardo

Dueña del Café Nin

En 2019 publicó su primer libro de recetas y ensayos titulado “Rosetta”

Desde 2022 forma parte del Consejo Internacional del Basque Culinary Center

Ha sido reconocida mundialmente:

En 2023 fue elegida como la mejor chef femenina por “50 Best”

En 2024, Rosetta recibió una estrella Michelin y fue reconocido como el restaurante número 34 en the World’s 50 Best Restaurants

Este 2026, La Liste reconoció a Panadería Rosetta con el Premio Gema al Descubrimiento de la Pastelería