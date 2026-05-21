Llegó la Guía Michelin México 2026 a Guadalajara y ya tenemos a todos los restaurantes que consiguieron una estrella.

El 2026 fue un año histórico para la guía en México, pues se dieron a conocer 7 nuevos restaurantes con estrella Michelin y se incluyeron tres nuevos estados: Puebla, Jalisco y Yucatán.

Restaurantes en CDMX con estrellas Michelin de la Guía 2026

En la Guía Michelin México 2026 hay 29 establecimientos con estrellas Michelin: dos restaurantes mantienen sus dos estrellas y 27 ostentan una estrella, de los cuales siete son nuevas incorporaciones.

Además, en la Guía 2026 se incluyen a los restaurantes reconocidos con Estrellas Verdes, Bib Gourmand y Premios Especiales.

En la CDMX, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Pujol – dos estrellas Michelin
  2. Quintonil – dos estrellas Michelin
  3. Gaba (Nuevo) – una estrella Michelin
  4. La Once Mil (Nuevo) – una estrella Michelin
  5. Esquina Común – una estrella Michelin
  6. Em – una estrella Michelin
  7. Expendio de Maíz – una estrella Michelin
  8. Masala y Maíz – una estrella Michelin
  9. Máximo – una estrella Michelin
  10. Rosetta – una estrella Michelin
  11. Sud 777 – una estrella Michelin
  12. Baldío – estrella Verde Michelin
  13. Aleli Rooftoop – Bib Gourmand
  14. Caracol de Mar – Bib Gourmand
  15. Comal Oculto – Bib Gourmand
  16. Comedor Jacinta – Bib Gourmand
  17. Contramar – Bib Gourmand
  18. El Vilsito – Bib Gourmand
  19. Filigrana – Bib Gourmand
  20. Fugaz – Bib Gourmand
  21. Galanga – Bib Gourmand
  22. Thai House – Bib Gourmand
  23. Galea – Bib Gourmand
  24. Jowong – Bib Gourmand
  25. La 89 – Bib Gourmand
  26. Los consentidos del barrio – Bib Gourmand
  27. Meroma – Bib Gourmand
  28. Pargot – Bib Gourmand
  29. Pink Rambo – Bib Gourmand
  30. Plonk – Bib Gourmand
  31. Raíz – Bib Gourmand
  32. Siembra tortillería – Bib Gourmand
  33. Tacos Charly – Bib Gourmand
  34. Tacos del Valle – Bib Gourmand
  35. Tacos los Alexis – Bib Gourmand
  36. Taquería El Jarocho – Bib Gourmand
  37. Taquería Los cocuyos – Bib Gourmand
  38. Los Milanesos – Bib Gourmand
  39. Ultramarinos – Bib Gourmand
  40. Vigneron – Bib Gourmand
  41. Priscila Moreno (Máximo) – Michelin Exceptional Cocktails Award
(@tacoslaoncemil / Instagram )

Restaurantes en Baja California con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Baja California, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Animalón – una estrella Michelin
  2. Conchas de Piedra – una estrella Michelin
  3. Damiana – una estrella Michelin
  4. Lunario – una estrella Michelin
  5. Olivea Farm to Table – una estrella Michelin
  6. Conchas de Piedra – estrella Verde Michelin
  7. Deckman’s en el Mogor – estrella Verde Michelin
  8. Lunario – estrella Verde Michelin
  9. Olivea Farm to Table – estrella Verde Michelin
  10. Damiana (Nuevo) – estrella Verde Michelin
  11. Carmelita Molino y Cocina – Bib Gourmand
  12. Casa Marcelo – Bib Gourmand
  13. HumoYSal – Bib Gourmand
  14. La cocina de Doña Estela – Bib Gourmand
  15. La Conchería – Bib Gourmand
  16. Sabina – Bib Gourmand
  17. Villa Torél – Bib Gourmand
  18. Fauna – Bib Gourmand
(freepik )

Restaurantes en Baja California Sur con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Baja California Sur, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Cocina de Autor Los Cabos – una estrella Michelin
  2. Acre – estrella Verde Michelin
  3. Flora’s Field Kitchen – estrella Verde Michelin
  4. Cocina de campo by agrico – Bib Gourmand
  5. Flora’s Field – Bib Gourmand
  6. Metate – Bib Gourmand

Restaurantes en Jalisco con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Jalisco, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Alcalde (Guadalajara) – una estrella Michelin
  2. Xokol – una estrella Michelin y estrella Verde Michelin
  3. Palreal y Tacos – Bib Gourmand
  4. Gorditas Elvira – Bib Gourmand

Restaurantes en Nuevo León con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Nuevo León, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Koli cocina de origen – una estrella Michelin
  2. Pangea – una estrella Michelin
  3. Tacos Doña Mari la fritona – Bib Gourmand
  4. El Bambis Café – Bib Gourmand

Restaurantes en Oaxaca con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Oaxaca, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Levadura de Olla restaurante – una estrella Michelin
  2. Los Danzantes Oaxaca – una estrella Michelin y estrella Verde Michelin
  3. La olla – Bib Gourmand
  4. Labo Fermento – Bib Gourmand
  5. Las Quince Letras – Bib Gourmand
  6. Tierra del Sol – Bib Gourmand
  7. Xaok – Bib Gourmand

Restaurantes en Puebla con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Puebla, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Cultivo – Bib Gourmand
  2. El Güero Marinero – Bib Gourmand
  3. Jacinto y Yo – Bib Gourmand
  4. Los Camellos – Bib Gourmand
  5. Moyuelo – Bib Gourmand
  6. Casareyna – Bib Gourmand
  7. Semitas Beto – Bib Gourmand
  8. Vica – Bib Gourmand
  9. Jonathan Robles (El Mural de los Poblanos) – Sommelier del año 2026

Restaurantes en Quintana Roo con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Quintana Roo, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Cocina de Autor Riviera Maya – una estrella Michelin
  2. Ha’ – una estrella Michelin
  3. Le Chique – una estrella Michelin
  4. Axiote Cocina de México – Bib Gourmand
  5. Mestixa – Bib Gourmand
  6. Punta Corcho – Bib Gourmand

Restaurantes en Yucatán con estrellas Michelin de la Guía 2026

En Yucatán, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:

  1. Huniik (Mérida) – una estrella Michelin
  2. IXI’IM (Nuevo) – una estrella Michelin y estrella Verde Michelin
  3. La Barra Huniik (Nuevo) – una estrella Michelin
  4. Pancho Maíz – Bib Gourmand
  5. Pueblo Pibil – Bib Gourmand
  6. Kisín Taquerías – Bib Gourmand
  7. Huniik – Michelin Service Award
  8. Xóchitl Valdés (Pancho Maíz) – Michelin Young Chef Award
