Llegó la Guía Michelin México 2026 a Guadalajara y ya tenemos a todos los restaurantes que consiguieron una estrella.
El 2026 fue un año histórico para la guía en México, pues se dieron a conocer 7 nuevos restaurantes con estrella Michelin y se incluyeron tres nuevos estados: Puebla, Jalisco y Yucatán.
Restaurantes en CDMX con estrellas Michelin de la Guía 2026
En la Guía Michelin México 2026 hay 29 establecimientos con estrellas Michelin: dos restaurantes mantienen sus dos estrellas y 27 ostentan una estrella, de los cuales siete son nuevas incorporaciones.
Además, en la Guía 2026 se incluyen a los restaurantes reconocidos con Estrellas Verdes, Bib Gourmand y Premios Especiales.
En la CDMX, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Pujol – dos estrellas Michelin
- Quintonil – dos estrellas Michelin
- Gaba (Nuevo) – una estrella Michelin
- La Once Mil (Nuevo) – una estrella Michelin
- Esquina Común – una estrella Michelin
- Em – una estrella Michelin
- Expendio de Maíz – una estrella Michelin
- Masala y Maíz – una estrella Michelin
- Máximo – una estrella Michelin
- Rosetta – una estrella Michelin
- Sud 777 – una estrella Michelin
- Baldío – estrella Verde Michelin
- Aleli Rooftoop – Bib Gourmand
- Caracol de Mar – Bib Gourmand
- Comal Oculto – Bib Gourmand
- Comedor Jacinta – Bib Gourmand
- Contramar – Bib Gourmand
- El Vilsito – Bib Gourmand
- Filigrana – Bib Gourmand
- Fugaz – Bib Gourmand
- Galanga – Bib Gourmand
- Thai House – Bib Gourmand
- Galea – Bib Gourmand
- Jowong – Bib Gourmand
- La 89 – Bib Gourmand
- Los consentidos del barrio – Bib Gourmand
- Meroma – Bib Gourmand
- Pargot – Bib Gourmand
- Pink Rambo – Bib Gourmand
- Plonk – Bib Gourmand
- Raíz – Bib Gourmand
- Siembra tortillería – Bib Gourmand
- Tacos Charly – Bib Gourmand
- Tacos del Valle – Bib Gourmand
- Tacos los Alexis – Bib Gourmand
- Taquería El Jarocho – Bib Gourmand
- Taquería Los cocuyos – Bib Gourmand
- Los Milanesos – Bib Gourmand
- Ultramarinos – Bib Gourmand
- Vigneron – Bib Gourmand
- Priscila Moreno (Máximo) – Michelin Exceptional Cocktails Award
Restaurantes en Baja California con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Baja California, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Animalón – una estrella Michelin
- Conchas de Piedra – una estrella Michelin
- Damiana – una estrella Michelin
- Lunario – una estrella Michelin
- Olivea Farm to Table – una estrella Michelin
- Conchas de Piedra – estrella Verde Michelin
- Deckman’s en el Mogor – estrella Verde Michelin
- Lunario – estrella Verde Michelin
- Olivea Farm to Table – estrella Verde Michelin
- Damiana (Nuevo) – estrella Verde Michelin
- Carmelita Molino y Cocina – Bib Gourmand
- Casa Marcelo – Bib Gourmand
- HumoYSal – Bib Gourmand
- La cocina de Doña Estela – Bib Gourmand
- La Conchería – Bib Gourmand
- Sabina – Bib Gourmand
- Villa Torél – Bib Gourmand
- Fauna – Bib Gourmand
Restaurantes en Baja California Sur con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Baja California Sur, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Cocina de Autor Los Cabos – una estrella Michelin
- Acre – estrella Verde Michelin
- Flora’s Field Kitchen – estrella Verde Michelin
- Cocina de campo by agrico – Bib Gourmand
- Flora’s Field – Bib Gourmand
- Metate – Bib Gourmand
Restaurantes en Jalisco con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Jalisco, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Alcalde (Guadalajara) – una estrella Michelin
- Xokol – una estrella Michelin y estrella Verde Michelin
- Palreal y Tacos – Bib Gourmand
- Gorditas Elvira – Bib Gourmand
Restaurantes en Nuevo León con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Nuevo León, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Koli cocina de origen – una estrella Michelin
- Pangea – una estrella Michelin
- Tacos Doña Mari la fritona – Bib Gourmand
- El Bambis Café – Bib Gourmand
Restaurantes en Oaxaca con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Oaxaca, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Levadura de Olla restaurante – una estrella Michelin
- Los Danzantes Oaxaca – una estrella Michelin y estrella Verde Michelin
- La olla – Bib Gourmand
- Labo Fermento – Bib Gourmand
- Las Quince Letras – Bib Gourmand
- Tierra del Sol – Bib Gourmand
- Xaok – Bib Gourmand
Restaurantes en Puebla con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Puebla, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Cultivo – Bib Gourmand
- El Güero Marinero – Bib Gourmand
- Jacinto y Yo – Bib Gourmand
- Los Camellos – Bib Gourmand
- Moyuelo – Bib Gourmand
- Casareyna – Bib Gourmand
- Semitas Beto – Bib Gourmand
- Vica – Bib Gourmand
- Jonathan Robles (El Mural de los Poblanos) – Sommelier del año 2026
Restaurantes en Quintana Roo con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Quintana Roo, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Cocina de Autor Riviera Maya – una estrella Michelin
- Ha’ – una estrella Michelin
- Le Chique – una estrella Michelin
- Axiote Cocina de México – Bib Gourmand
- Mestixa – Bib Gourmand
- Punta Corcho – Bib Gourmand
Restaurantes en Yucatán con estrellas Michelin de la Guía 2026
En Yucatán, estos fueron los restaurantes que se incluyen en la Guía Michelin 2026:
- Huniik (Mérida) – una estrella Michelin
- IXI’IM (Nuevo) – una estrella Michelin y estrella Verde Michelin
- La Barra Huniik (Nuevo) – una estrella Michelin
- Pancho Maíz – Bib Gourmand
- Pueblo Pibil – Bib Gourmand
- Kisín Taquerías – Bib Gourmand
- Huniik – Michelin Service Award
- Xóchitl Valdés (Pancho Maíz) – Michelin Young Chef Award