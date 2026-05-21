La famosa taquería El Califa de León perdió su prestigiosa estrella en la Guía Michelin México 2026, aunque conserva una mención como sitio recomendado.

Este cambio generó controversia debido a rumores sobre una baja en la calidad del servicio y conflictos internos tras la renuncia de su parrillero principal.

¿Por qué El Califa de León perdió su estrella Michelin en la Guía 2026?

Hasta el momento, no existe una explicación oficial por parte de la Guía Michelin sobre los motivos exactos por los que El Califa de León perdió su estrella en la edición de 2026.

El Califa de León, taquería galardonada con estrella Michelin (Especial)

Sin embargo, diversas fuentes señalan una serie de factores internos y externos que pudieron haber influido en esta decisión.

Tras haber sido la primera taquería en recibir una estrella en 2024 y mantenerla en 2025, El Califa de León experimentó una fama explosiva que atrajo a multitudes por sus tacos de bistec, chuleta, costilla y su creación emblemática, la gaonera.

Pero, a través de las redes sociales comensales empezaron a reportar una disminución en la calidad de los ingredientes y una experiencia de servicio que ya no era la misma debido a las largas filas y la alta demanda.

Uno de los cambios más significativos en El Califa de León fue la renuncia de Arturo Rivera, el parrillero principal que trabajó en el lugar por más de 20 años y fue pieza clave para obtener la estrella original.

A pesar de haber perdido la estrella, la Guía Michelin determinó que El Califa de León mantiene la calidad técnica suficiente para permanecer dentro de su lista de recomendaciones oficiales para 2026.

La taquería El Califa de León se encuentra ubicada en avenida Ribera de San Cosme 56, San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Luego de que El Califa de León perdió su estrella Michelin, taquería de la CDMX fue reconocida en la Guía 2026

Luego de que El Califa de León perdió su estrella Michelin, otra taquería apareció en la lista.

Se trata de La Once Mil, una taquería de lujo ubicada en la CDMX que fue galardonada en la edición 2026 de la guía.

El proyecto es liderado por el chef César de la Parra, quien se distingue por el uso de ingredientes de alta calidad y una ejecución técnica refinada.

Ofrece una variedad de tacos cuyos precios oscilan entre los 125 y 335 pesos, el ticket promedio por persona ronda entre los 500 y 800 pesos.

Su especialidad más costosa es el taco de Wagyu A5 Japonés, pero también ofrecen opciones como picaña, lechón, pork belly, robalo al pastor, arrachera y barbacoa.

Además, sirven quesadillas de flor de calabaza, sopa de fideos y ensalada César.

La taquería La Once Mil cuenta con dos sucursales en la CDMX:

Lomas de Chapultepec: Monte Everest 780, alcaldía Miguel Hidalgo.

Roma Norte: Orizaba 83, alcaldía Cuauhtémoc