Ricardo Salinas Pliego acusó nuevamente a Claudia Sheinbaum de “persecución política” en su contra, en un intento desesperado para no pagar los impuestos que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A través de un nuevo video, el empresario dueño de Grupo Salinas, aseguró que la presidenta lo ataca para proteger los intereses de quienes llama “el cártel de Macuspana”.
“Otra vez la presidenta miente sobre mí y continúa la persecución política con el único propósito de proteger a los delincuentes del Cártel de Macuspana, que siguen escondido y destruyendo todo”Ricardo Salinas Pliego
Salinas Pliego no quiere pagar impuestos; asegura que defiende las libertades de los que producen
De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, la presidenta mantiene un ataque contra Grupo Salinas para “destituirlo” porque él está defendiendo “a los mexicanos de la corrupción” de sus gobernantes.
Señaló que solicitó al SAT una cuantificación de los impuestos que adeuda por “una añeja controversia”; sin embargo, se ha negado a pagar los más de 74 mil millones de pesos que le solicitan por créditos fiscales.
Asimismo, resaltó que Claudia Sheinbaum ha afirmado que el empresario no paga impuestos cuando “hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos”.
“Otra vez la presidenta con el mismo cuento de siempre, diciendo que no pago impuestos. Falso, falso de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos”Ricardo Salinas Pliego
Asimismo, aseguró que si postura va por la defensa de la libertad y señaló que está del lado de la prosperidad, la innovación y la competencia".
”Yo estoy del lado de la verdad, de la vida, de la libertad, de la propiedad y de la innovación, de la competencia y eso nos lleva a la prosperidad”Ricardo Salinas Pliego
Además, reiteró que la insistencia en el pago de los impuestos que adeuda es el ejemplo de un “atraco” a quienes producen.
Salinas Pliego reitera diferencia de posición política con Sheinbaum; advierte que es tiempo de elegir lado
Por otra parte, resaltó que, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos tienen posiciones políticas distintas.
Sin embargo, Salinas Pliego señaló que “su lado” es el de la verdad, la libertad y la propiedad que “nos lleva a la prosperidad”.
Mientras que la presidenta y su partido está, del lado de “los parásitos” que buscan enriquecerse con el trabajo de los demás.
“Yo les digo a todos ustedes, ¿de qué lado quieren estar del lado de quien produce y da resultados o del lado de los parásitos que viven de lo ajeno. Es tiempo de elegir, eh, ahí se las dejo y seguimos conversando"Ricardo Salinas Pliego