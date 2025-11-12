Ricardo Salinas Pliego acusó nuevamente a Claudia Sheinbaum de “persecución política” en su contra, en un intento desesperado para no pagar los impuestos que debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

A través de un nuevo video, el empresario dueño de Grupo Salinas, aseguró que la presidenta lo ataca para proteger los intereses de quienes llama “el cártel de Macuspana”.

“Otra vez la presidenta miente sobre mí y continúa la persecución política con el único propósito de proteger a los delincuentes del Cártel de Macuspana, que siguen escondido y destruyendo todo” Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego no quiere pagar impuestos; asegura que defiende las libertades de los que producen

De acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, la presidenta mantiene un ataque contra Grupo Salinas para “destituirlo” porque él está defendiendo “a los mexicanos de la corrupción” de sus gobernantes.

Señaló que solicitó al SAT una cuantificación de los impuestos que adeuda por “una añeja controversia”; sin embargo, se ha negado a pagar los más de 74 mil millones de pesos que le solicitan por créditos fiscales.

Asimismo, resaltó que Claudia Sheinbaum ha afirmado que el empresario no paga impuestos cuando “hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos”.

“Otra vez la presidenta con el mismo cuento de siempre, diciendo que no pago impuestos. Falso, falso de toda falsedad. Hemos pagado y pagamos muchísimos impuestos” Ricardo Salinas Pliego

Otra vez, la presidente miente sobre mí y continúa su persecución política con el único propósito de proteger a los delincuentes del Cártel de Macuspana, que siguen escondidos y destruyendo al país.



Sabemos que en estos días los gobiernicolas intentarán dar varios golpes… pic.twitter.com/0a1zvCD30o — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 12, 2025

Asimismo, aseguró que si postura va por la defensa de la libertad y señaló que está del lado de la prosperidad, la innovación y la competencia".

”Yo estoy del lado de la verdad, de la vida, de la libertad, de la propiedad y de la innovación, de la competencia y eso nos lleva a la prosperidad” Ricardo Salinas Pliego

Además, reiteró que la insistencia en el pago de los impuestos que adeuda es el ejemplo de un “atraco” a quienes producen.

Salinas Pliego reitera diferencia de posición política con Sheinbaum; advierte que es tiempo de elegir lado

Por otra parte, resaltó que, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos tienen posiciones políticas distintas.

Sin embargo, Salinas Pliego señaló que “su lado” es el de la verdad, la libertad y la propiedad que “nos lleva a la prosperidad”.

Mientras que la presidenta y su partido está, del lado de “los parásitos” que buscan enriquecerse con el trabajo de los demás.