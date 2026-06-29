En México, millones de trabajadores reciben su salario mediante depósitos bancarios, lo que genera dudas sobre si el SAT puede bloquear una cuenta solo por recibir nómina.

La respuesta es no: el depósito de un sueldo legal y correctamente declarado no representa riesgo alguno.

Sin embargo, el SAT sí tiene facultades para inmovilizar recursos en casos de adeudos fiscales firmes, discrepancias tributarias o uso de facturas falsas, entre otros.

Mantener obligaciones fiscales al día es clave para evitar sanciones y bloqueos injustificados por parte del SAT.

El SAT no puede congelar tu nómina por recibir tu salario, pero sí por irregularidades fiscales

¿Recibes tu nómina en el banco? Estos son los casos en los que el SAT sí podría bloquear tu cuenta, pues de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la inmovilización de cuentas ocurre cuando:

Un contribuyente mantiene créditos fiscales pendientes de pago

Perdió medios de defensa legales

No garantizó adecuadamente sus adeudos ante la autoridad.

Omisión de declaraciones mensuales o anuales

Uso de facturas falsas

Discrepancias fiscales

Falta de actualización del domicilio fiscal

SAT congela miles de cuentas bancarias en México (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Estas son algunos de los casos específicos en los que el SAT podría activar procedimientos de revisión que eventualmente deriven en el bloqueo parcial de recursos.

El recibir la nómina en instituciones como BBVA, Banamex, Santander, Banco Azteca o cualquier otro banco no representa un riesgo por sí mismo, siempre que los ingresos correspondan a actividades legales y estén correctamente reportados ante el SAT.

Para evitar problemas, la recomendación es mantener al día las obligaciones fiscales, revisar periódicamente el Buzón Tributario y atender cualquier requerimiento emitido por la autoridad hacendaria.

De esta manera, los trabajadores pueden recibir su salario con tranquilidad y sin temor a un bloqueo injustificado de sus cuentas bancarias por parte del SAT.