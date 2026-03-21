El Sistema de Administración Tributaria (SAT) suspendió los permisos de decenas de organizaciones no gubernamentales para recibir donativos y otras fueron dadas de baja.

De acuerdo con el SAT, estás más de 100 organizaciones no han cumplido con todos los requisitos para recibir donativos deducibles de impuestos, por lo que tienen que regularizarse.

SAT suspende permisos de ONG para recibir donativos

A través de un comunicado, el SAT informó sobre la suspensión de los permisos de más 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos, al no cumplir con la reglamentación.

SAT suspende permisos de ONG para recibir donativos (Daniel Augusto)

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) estipula que si la organización no logra recuperar su permiso en un plazo de 12 meses, está obligada a destinar todo su patrimonio a otra donataria con autorización vigente.

Entre las organizaciones que ya no pueden recibir donativos se encuentra Mexicanos Primero, creada para la promoción del derecho a la educación de educación de niñas, niños y jóvenes.

La decisión del SAT también afectaría a México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad junto a otras 100 organizaciones que ya no podrán recibir donativos.

Algunas ONG anunciaron que ya están resolviendo su situación frente al SAT y esperan que, a más tardar el 31 de marzo, el sistema les dé una respuesta sobre su permiso.