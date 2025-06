Tras las acusaciones de lavado de dinero contra tres instituciones financieras que operan en México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura sobre la presunta relación entre la empresa Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo con Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.

Al inicio de la conferencia Mañanera del Pueblo de este jueves 26 de junio, Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicadas este miércoles contra las tres instituciones financieras, incluida la del empresario Alfonso Romo —ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La dependencia estadounidense, a través de la Red de Aplicación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), identificó a CIBanco, Vector Casa de Bolsa y a Intercam Banco por su probable participación en el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.

Claudia Sheinbaum responde a supuesto vínculo de Vector Casa de Bolsa de Alfonso Romo con Genaro García Luna

Cuestionada sobre los posibles sobornos del Cártel de Sinaloa hechas a Genaro García Luna a través de Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo, Claudia Sheinbaum negó que exista algún indicio de ello, así como de que las tres instituciones financieras hayan incurrido en el delito de lavado de dinero.

Sheinbaum señaló que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha acabado y que con la nueva ley en la materia, las capacidades de la dependencia se fortalecerán para investigar el lavado de dinero en México.

La mandataria mexicana sostuvo que a la fecha el Departamento del Tesoro no ha presentado ninguna prueba de que CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam tengan relación con la delincuencia organizada.

Ningún indicio. Sigue investigando la UIF (...) de estas tres empresas y de otras empresas que salgan y ahora con la fortaleza de la nueva ley, se le dan más capacidades a la UIF para que siga investigando, pero no hay ninguna prueba en lo que envía el Departamento del Tesoro (...) con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada” Claudia Sheinbaum

Y es que La FinCEN determinó que, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector Casa de Bolsa por un total de más de 40 millones de dólares que la autoridad estadounidense considera fueron por sobornos al ex funcionario mexicano.

El Departamento del Tesoro acusa a Vector Casa de Bolsa de realizar actividades financieras que beneficiaron al Cártel de Sinaloa, al Cártel del Golfo y a exportadores e importadores de precursores químicos de China.

Claudia Sheinbaum solicita pruebas de lavado de dinero de CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam

Claudia Sheinbaum pidió que el gobierno de Estados Unidos envíe al gobierno de México las pruebas de las acusaciones de lavado de dinero contra Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam.

“En este comunicado, venía información muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”, reprochó Sheinbaum.

La presidenta indica que se decidió solicitar más información, porque “la mayor información que venía” en el comunicado era sobre transferencias que se hicieron a través de las tres instituciones financieras de empresas mexicanas con empresas chinas, que aseguró se encuentran legalmente constituidas en el país.

La presidenta detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la UIF comenzaron una investigación en la que se encontraron faltas administrativas en Vector, CIBanco e Intercam, que Sheinbaum aseguró "no son ninguna prueba de lavado de dinero”.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, no se puede actuar”, dijo la presidenta de México.