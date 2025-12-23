Blockbuster estaría muy próximo a hacer su regreso, en un movimiento que nadie hubiera esperado y que busca competir directamente con Netflix, como a inicios del siglo.

Lo más interesante es que Blockbuster buscaría posicionarse como un servicio de streaming al estilo de Netflix, casi 20 años después de que rechazara a dicha empresa.

Blockbuster buscaría competir con Netflix como servicio de streaming

Si bien no hay nada confirmado por la propia Blockbuster, varios reportes indican que la antigua compañía de compra y renta de películas se convertiría en un servicio de streaming para competir con Netflix.

Blockbuster (@FactBuffet)

Esos mismos reportes indican que el servicio de streaming de Blockbuster llegaría en 2026, sin dar más detalles al respecto, como una posible fecha de lanzamiento y territorios.

La única pista que tenemos por parte de Blockbuster es en su sitio oficial, donde solo se puede leer el texto “Estamos trabajando en rebobinar tu película”, además del logo de la compañía.

Asimismo, se muestra un link que nos manda a Sling.com, un servicio de televisión de paga por internet donde se pueden ver todo tipo de contenidos.

Fuera de esto, no hay más información oficial al respecto de lo que esté preparando Blockbuster.

Blockbuster al final le estaría dando la razón al Netflix

Para muchos analistas resulta irónico que Blockbuster esté considerado, o trabajando en un servicio de streaming, pues con esto le daría la razón a Netflix.

Recordemos que hace 25 años, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar a Netflix, pero se negaron porque consideraron que nadie vería atractiva la oferta de entretenimiento del servicio.

Al final, el público encontró más cómodo pagar una mensualidad para tener a la mano un gran catálogo de películas y series, que rentarlas por un par de días, con el riesgo de llevarse una multa si no las regresaban a tiempo.

Ahora habrá que ver si Blockbuster va por un servicio similar a Netflix, o es alguna clase de adaptación de su estrategia original, aunque sin el formato físico de por medio.