Free Blockbuster es un proyecto que se fundó en 2019 por parte de Brian Morrison, el cual busca de cierta forma salvar el entretenimiento en formato físico.

La idea es traer de regreso un poco la dinámica de los antiguos establecimientos de renta de películas, de ahí que se le haya nombrado como Free Blockbuster.

De hecho, Morrison fue un productor de cine y empleado de un Blockbuster, por ello sabe muy bien cómo era el ir a uno de estos videoclubes.

Esta idea ha sido tan bien recibida que incluso llegó a la CDMX hace un par de años, para alegría de todos los que disfrutan las películas en formato físico.

¿Qué es Free Blockbuster?

Free Blockbuster consiste en pintar un buzón abandonado con los colores y el logo del conocido videoclub (o pedir uno a https://www.freeblockbuster.org/)

Una vez hecho esto se le coloca la leyenda “Free Blockbuster” y se llena de películas en formato físico, sean DVD o Blu-ray.

El punto es que la gente tome las películas que quiera y las vea en su casa; ya dependerá de cada persona si se queda con el filme o lo regresa al buzón.

Brian Morrison menciona que su iniciativa ha tenido una gran aceptación en su vecindario desde que la inició, pues ha tenido que reabastecer el buzón en varias ocasiones.

Incluso, ha visto cómo sus vecinos interactúan entre ellos cuando van o regresan una película, recomendándose diversos títulos o hablando de los que ya vieron.

Si bien DISH Network mandó un “cese y desista” a Brian Morrison para que no usara los colores y logo relacionado a Blockbuster, pues son dueños de la marca, la iniciativa ha perdurado.

¿Dónde está el Free Blockbuster en México?

El Free Blockbuster de México se encuentra en la CDMX en la Colonia Roma Norte desde el 2022.

La dirección del Free Blockbuster de la CDMX es Monterrey 80, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700.

No obstante, no se sabe si se mantiene activo; aunque en el portal de Free Blockbuster se muestra como una ubicación importante, en realidad no hay muchos detalles.

Ese es el principal problema de este proyecto; a pesar de que supuestamente hay muchos buzones repartidos en Estados Unidos, Canadá y este de México, su estado es desconocido.

Se teme que varios de estos Free Blockbuster hayan sido abandonados después de ser instalados, siendo parte más de una moda que de un compromiso como tal.

