Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) analizan la posibilidad de ser parte del plan de reconstrucción de Venezuela tras los terremotos que azotaron al país el 24 de junio de 2026 y que han dejado más de 2,500 muertos.

Así lo aseguró en conferencia la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien dijo el objetivo es contar con capitales destinados a la restauración de servicios básicos e infraestructura pública.

Venezuela activa medidas para garantizar transparencia en fondos de reconstrucción; daños superan los 6 mil millones de dólares

Delcy Rodríguez aseguró que sostiene negociaciones directas con Estados Unidos y el FMI para recuperar fondos financieros que sirvan al plan de reconstrucción de Venezuela.

Las acciones incluyen también al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, instituciones que han garantizado tanto líneas de crédito como asistencia técnica no reembolsable para reconstruir Venezuela.

Para asegurar la transparencia en el manejo de estos recursos, Rodríguez ha establecido un fondo inicial de 200 millones de dólares y una cuenta especial en el Banco de Desarrollo de América Latina.

La magnitud económica de los terremotos, según análisis satelitales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asciende preliminarmente a 6,700 millones de dólares en pérdidas de activos y comercios.

La prioridad inmediata sigue siendo el refugio, pues la ONU calcula que al menos 16 mil personas requieren actualmente de una vivienda alternativa en Venezuela.

El programa coordinado con el FMI prevé asignar recursos a contratistas específicos que sirvan para levantar los hogares destruidos.