El Buen Fin 2026 llegará a Ticketmaster con descuentos en boletos y la boletera confirmó su participación en la edición número 16 de la campaña de descuentos y promociones más grande de México.

“Muy pronto llega el Buen Fin a Ticketmaster. Aprovecha y prepárate para ese evento al que llevas tiempo queriendo ir…”, adelantó la boleta a los fans de concierto y espectáculos.

Será del 13 al 17 de noviembre cuando El Buen Fin 2026 llegue a Ticketmaster con descuentos en boletos.

El Buen Fin 2026 llega a Ticketmaster con descuentos en boletos ( Ticketmaster )

¿Cuáles serán los descuentos en boletos de Ticketmaster para el Buen Fin 2026?

La lista de conciertos y espectáculos con descuentos en boletos para el Buen Fin 2026 aún no ha sido revelada por Ticketmaster.

Sin embargo, con referencias pasadas se prevé que Ticketmaster tenga descuentos en boletos hasta del hasta 50% o su muy tradicional 2X1 o hasta 3x2 en entradas a sus conciertos y espectáculos.

Asimismo, entre los conciertos y espectáculos que podrían ser parte de los descuentos en boletos de Ticketmaster para El Buen Fin 2026 seria para las ediciones de este años de los festivales de música, Corona Capital y Flow Fest, próximas a suceder.

Además de una larga lista de conciertos y espectáculos entre stand up, teatro y especiales en Ticketmaster; en cuanto se revelen más detalles te estaremos actualizando.