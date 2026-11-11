Con El Buen Fin 2026 acercándose poco a poco, Sony dio a conocer los descuentos que tendrá durante esta temporada de ofertas.

Los descuentos de Sony por El Buen Fin 2026 involucran desde audífonos de todo tipo, hasta torres de sonido y televisiones de gran calidad.

Descuentos de productos Sony en El Buen Fin 2026

A continuación te damos todos los descuentos de productos que tendrá Sony por El Buen Fin 2026:

Sony WH-1000XM4C: Hasta 45% de descuento

Audífonos con cable MDR-3R edición Stranger Things: Hasta 19% de descuento

Audífonos inalámbricos LinkBuds Clip: Hasta 45% de descuento

ULT TOWER 5: Hasta 39% de descuento

ULT TOWER 7: Hasta 35% de descuento

ULT TOWER MAX: Hasta 30% de descuento

Sony BRAVIA 8: Hasta 40% de descuento

Sony Bravia 7 II: Hasta 39% de descuento

Descuentos de Sony por El Buen Fin 2026 (Sony)

De momento, estos son todos los descuentos anunciados por Sony para El Buen Fin 2026, aunque no se descarta que haya otras promociones durante estos días.

Descuentos de Sony por El Buen Fin 2026 serán exclusivos de su tienda en línea

Algo que debes de tomar en cuenta es que los descuentos por El Buen Fin 2026 de Sony serán exclusivos de su tienda oficial en línea.

Si bien no se descarta que haya ofertas en productos Sony en otros distribuidores autorizados, estos dependerán precisamente de los movimientos de dichos establecimientos.

La marca como tal solo manejará sus descuentos oficiales a través de su tienda en México, por lo que es recomendable revisar esta primero si te llamó la atención algún producto.

Esto incluye tanto tiendas en línea como establecimientos físicos; cada uno de estos manejarán sus propias promociones de El Buen Fin 2026.