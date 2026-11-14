Como parte de El Buen Fin 2026, E-Ticket lanzó varias promociones y descuentos en los conciertos que tiene agendados en varios estados de México.
Si a ti te interesa ir a alguno de los eventos que está organizando E-Ticket, aquí te daremos todas las promociones por El Buen Fin 2026.
Promociones de E-Ticket por El Buen Fin 2026
Aquí tienes las promociones por El Buen Fin 2026 de E-Ticket por estado y artista.
En Coahuila:
- Remmy Valenzuela: 2x1 en todas las zonas
En el Estado de México:
- Friky Fest: 15% en zona general; 10% en zona VIP; 15% en M&G seleccionados
- Jesse & Joy: 20% en todas las zonas
En Guanajuato:
- Mon Laferte: 25% en zona general
En Guerrero:
- Yuri & Lucero: 15% en todas las zonas
- Un Corazón: 30% en preferente 2, orquesta lateral 2, Club 3, Balcon 3
En Puebla:
- Maria José: 2x1 en zonas Vivir es increíble, ruedo VIP, primer y segundo nivel
- Banda MS: 15% en todas las zonas
- Julio Preciado: 30% en todas las zonas
- Mundo Pica Pica: 25% en todas las zonas
- AAA: 2x1 en todas las zonas
- Lara Campos: 20% en ruedo VIP, primer nivel y primer nivel vista limitada
- Trueno: 30% en todas las zonas
- Alan Arrieta: 50% en todas las zonas
- Camila: 20% en zona Vivir es increíble; 30% en zonas ruedo VIP, primer, segundo y tercer nivel
- Sheyband: 2x1 en todas las zonas
- Yuri & Lucero: 15% en todas las zonas
En Querétaro:
- Navidad Mágica con Gamini: 20% zona diamante; 15% en zonas VIP, Oro, PSD; 10% en zona plata
- Lit Killah: 20% en zona general
- Melendi: 10% zona preferente plata; 20% zonas general oriente, poniente y central
- Morat: 35% en zonas GNP, VIP, plata, grada lateral derecha y general de pie
- Jesse & Joy: 20% en todas las zonas
- KED: 20% zona diamante; 15% zonas VIP, Oro y PSD; 10% zona plata
- Earth, Wind & Fire Experience: 2x1 en zonas diamante y VIP
- Pimpinela: 2x1 en todas las zonas
En San Luis Potosí:
- Pimpinela: 2x1 en todas la zonas
En Veracruz:
- Pimpinela: 2x1 en todas las zonas
En Yucatán:
- Camila: 3x2 en zonas Vivir es increíble y Ruedo VIP
- Beéle Borondo: 30% en todas las zonas
- Earth, Wind & Fire Experience: 2x1 en zonas platino y dorada
- God save the Queen: 30% en zonas ruedo VIP, gradería primer nivel y segundo nivel