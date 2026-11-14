Como parte de El Buen Fin 2026, E-Ticket lanzó varias promociones y descuentos en los conciertos que tiene agendados en varios estados de México.

Si a ti te interesa ir a alguno de los eventos que está organizando E-Ticket, aquí te daremos todas las promociones por El Buen Fin 2026.

E-Ticket
E-Ticket (E-Ticket)

Promociones de E-Ticket por El Buen Fin 2026

Aquí tienes las promociones por El Buen Fin 2026 de E-Ticket por estado y artista.

En Coahuila:

  • Remmy Valenzuela: 2x1 en todas las zonas

En el Estado de México:

  • Friky Fest: 15% en zona general; 10% en zona VIP; 15% en M&G seleccionados
  • Jesse & Joy: 20% en todas las zonas

En Guanajuato:

  • Mon Laferte: 25% en zona general

En Guerrero:

  • Yuri & Lucero: 15% en todas las zonas
  • Un Corazón: 30% en preferente 2, orquesta lateral 2, Club 3, Balcon 3

En Puebla:

  • Maria José: 2x1 en zonas Vivir es increíble, ruedo VIP, primer y segundo nivel
  • Banda MS: 15% en todas las zonas
  • Julio Preciado: 30% en todas las zonas
  • Mundo Pica Pica: 25% en todas las zonas
  • AAA: 2x1 en todas las zonas
  • Lara Campos: 20% en ruedo VIP, primer nivel y primer nivel vista limitada
  • Trueno: 30% en todas las zonas
  • Alan Arrieta: 50% en todas las zonas
  • Camila: 20% en zona Vivir es increíble; 30% en zonas ruedo VIP, primer, segundo y tercer nivel
  • Sheyband: 2x1 en todas las zonas
  • Yuri & Lucero: 15% en todas las zonas

En Querétaro:

  • Navidad Mágica con Gamini: 20% zona diamante; 15% en zonas VIP, Oro, PSD; 10% en zona plata
  • Lit Killah: 20% en zona general
  • Melendi: 10% zona preferente plata; 20% zonas general oriente, poniente y central
  • Morat: 35% en zonas GNP, VIP, plata, grada lateral derecha y general de pie
  • Jesse & Joy: 20% en todas las zonas
  • KED: 20% zona diamante; 15% zonas VIP, Oro y PSD; 10% zona plata
  • Earth, Wind & Fire Experience: 2x1 en zonas diamante y VIP
  • Pimpinela: 2x1 en todas las zonas

En San Luis Potosí:

  • Pimpinela: 2x1 en todas la zonas

En Veracruz:

  • Pimpinela: 2x1 en todas las zonas

En Yucatán:

  • Camila: 3x2 en zonas Vivir es increíble y Ruedo VIP
  • Beéle Borondo: 30% en todas las zonas
  • Earth, Wind & Fire Experience: 2x1 en zonas platino y dorada
  • God save the Queen: 30% en zonas ruedo VIP, gradería primer nivel y segundo nivel