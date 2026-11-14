Como parte de El Buen Fin 2026, E-Ticket lanzó varias promociones y descuentos en los conciertos que tiene agendados en varios estados de México.

Si a ti te interesa ir a alguno de los eventos que está organizando E-Ticket, aquí te daremos todas las promociones por El Buen Fin 2026.

E-Ticket (E-Ticket)

Promociones de E-Ticket por El Buen Fin 2026

Aquí tienes las promociones por El Buen Fin 2026 de E-Ticket por estado y artista.

En Coahuila:

Remmy Valenzuela: 2x1 en todas las zonas

En el Estado de México:

Friky Fest: 15% en zona general; 10% en zona VIP; 15% en M&G seleccionados

Jesse & Joy: 20% en todas las zonas

En Guanajuato:

Mon Laferte: 25% en zona general

En Guerrero:

Yuri & Lucero: 15% en todas las zonas

Un Corazón: 30% en preferente 2, orquesta lateral 2, Club 3, Balcon 3

En Puebla:

Maria José: 2x1 en zonas Vivir es increíble, ruedo VIP, primer y segundo nivel

Banda MS: 15% en todas las zonas

Julio Preciado: 30% en todas las zonas

Mundo Pica Pica: 25% en todas las zonas

AAA: 2x1 en todas las zonas

Lara Campos: 20% en ruedo VIP, primer nivel y primer nivel vista limitada

Trueno: 30% en todas las zonas

Alan Arrieta: 50% en todas las zonas

Camila: 20% en zona Vivir es increíble; 30% en zonas ruedo VIP, primer, segundo y tercer nivel

Sheyband: 2x1 en todas las zonas

Yuri & Lucero: 15% en todas las zonas

En Querétaro:

Navidad Mágica con Gamini: 20% zona diamante; 15% en zonas VIP, Oro, PSD; 10% en zona plata

Lit Killah: 20% en zona general

Melendi: 10% zona preferente plata; 20% zonas general oriente, poniente y central

Morat: 35% en zonas GNP, VIP, plata, grada lateral derecha y general de pie

Jesse & Joy: 20% en todas las zonas

KED: 20% zona diamante; 15% zonas VIP, Oro y PSD; 10% zona plata

Earth, Wind & Fire Experience: 2x1 en zonas diamante y VIP

Pimpinela: 2x1 en todas las zonas

En San Luis Potosí:

Pimpinela: 2x1 en todas la zonas

En Veracruz:

Pimpinela: 2x1 en todas las zonas

En Yucatán: