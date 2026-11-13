Con El Buen Fin 2026 en puerta, Xiaomi anunció que contará con varias promociones, descuentos y regalos en esta temporada de ofertas.

Si tienes pensado ver lo que ofrece Xiaomi durante la temporada, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, para que te vayas preparando.

Descuentos Xiaomi por El Buen Fin 2026 (Xiaomi)

Xiaomi tendrá regalos por El Buen Fin 2026

Para El Buen Fin 2026, Xiaomi anunció algunos regalos en la compra de sus smartphones, algo que compradores encontrarán atractivo si deseaban cambiar de celular.

Al adquirir el Xiaomi 17T Pro a través de la tienda en línea oficial durante El Buen Fin 2026, recibirás la bocina portátil Xiaomi Sound Outdoor y la tableta Xiaomi Pad 2 de 9.7 pulgadas.

Por otra parte, si compras el REDMI Note 17 Pro Max 5G, te llevarás de regalo la bocina portátil Xiaomi Sound Pocket Value.

Igualmente, para que se haga efectivo el obsequio, debes de comprar el smartphone a través de la tienda en línea de la marca en México.

Descuentos Xiaomi por El Buen Fin 2026 (Xiaomi)

Si vas a una tienda física y adquieres alguno de los dispositivos aquí mencionados, no recibirás ningún regalo, pues estos son exclusivos del portal oficial.

Xiaomi tendrá descuentos y meses sin intereses por El Buen Fin 2026

Más allá de los smartphones, Xiaomi tendrá algunos descuentos y los clásicos meses sin intereses por El Buen Fin 2026

La tienda en línea ofrecerá un 15% de descuento directo en cualquier producto seleccionado de su ecosistema inteligente AIoT al aplicar el código promocional BUENFINAIOT.

Es decir, accesorios y equipo que se puedan conectar entre sí, que van desde relojes y tabletas, hasta electrodomésticos como aspiradoras y cafeteras.

Para complementar las promociones, las compras realizadas en la tienda en línea cuentan con la opción de diferir el pago a un plazo de hasta 18 meses sin intereses.