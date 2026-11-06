En colaboración con Legendary Entertainment presentan el set LEGO Godzilla, el cual estará inspirado en la versión del MonsterVerse del legendario kaiju.

El set LEGO Godzilla constará de 5363 piezas, lo que lo convierte en el modelo más grande dentro de la línea Ideas. Aquí te daremos los detalles del mismo.

LEGO Godzilla (LEGO)

Precio en México del LEGO Godzilla

El precio oficial en México del set LEGO Godzilla es de 9,499 pesos, siendo diseñado para mayores de 18 años debido a su complejidad de armado y tamaño.

De ahí también su precio que podría ser exagerado para algunos, pues está pensado solo para los coleccionistas y fans del monstruo japonés.

Este set LEGO Godzilla alcanza unas dimensiones de 70 cm de altura, 27 cm de ancho y 40 cm de largo; como ya mencionamos, el más grande de la línea Ideas.

Además, cuenta con una piel escamosa con textura, aletas dorsales dentadas, cola de gran longitud y articulaciones ajustables en hombros, codos, muñecas y dedos.

Permite intercambiar la lengua por el icónico Aliento Atómico, para que los fans elijan la pose y manera en que se representará a El Rey de los Monstruos.

LEGO Godzilla (LEGO)

Fecha de lanzamiento y dónde comprar en México el LEGO Godzilla

El set LEGO Godzilla saldrá a la venta a partir del 27 de noviembre de 2026; todos los fans podrán comprar ese mismo día el coleccionable sin ningún problema.

Es decir, el LEGO Godzilla no tendrá preventa para los miembros Insiders, siendo lanzado de manera genera en la mencionada fecha a finales de noviembre.

El modelo se podrá comprar directamente a través de la tienda en línea oficial LEGO.com y en las tiendas físicas LEGO Stores, además de los distribuidores autorizados en todo el país.

Asimismo, los fanáticos que realicen su compra entre el 27 y el 30 de noviembre de 2026 recibirán de regalo el set promocional LEGO Ideas Logotipo y Huella de Godzilla, hasta agotar existencias.

No importa que la compra sea física o a través de la tienda en línea.