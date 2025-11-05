Domino’s México volvió a sorprender a sus clientes con el lanzamiento de la Croissant Pizza, una creación que combina dos clásicos irresistibles: la textura hojaldrada del croissant con el sabor y formato de una pizza tradicional.

Domino’s México lanza la nueva Croissant Pizza: combinación de masa hojaldrada y queso

Domino’s, que celebra 35 años de presencia en México, asegura que este es su lanzamiento más importante de los últimos años, al ser resultado de más de dos años de desarrollo de su nueva masa llamada masa croissantizzima.

Esta innovación busca generar conversación entre los consumidores: ¿Es un croissant en forma de pizza o una pizza con masa de croissant?

Con este producto, México se convierte en uno de los dos países en el mundo, junto con España, en ofrecer esta experiencia gastronómica.

Domino’s México lanza la Croissant Pizza, mezcla viral entre masa hojaldrada y pizza tradicional

Domino’s recomienda probarla en su versión Carbonara, aunque está disponible en tamaño mediano con cualquier especialidad del menú por un precio de 199 pesos.

La Croissant Pizza se une a otras innovaciones de la marca como la masa Sartén, la Italiana, la Crunchy y la Original, reafirmando el compromiso de Domino’s con ofrecer opciones creativas sin perder su sabor característico.

Con esta nueva propuesta, Domino’s reafirma su espíritu innovador, explorando incluso la posibilidad de que la masa croissantizzima tenga versiones dulces, perfectas para el desayuno o como postre.

Una combinación que promete convertirse en tendencia y que ya está dando de qué hablar entre los amantes de la pizza y los croissants.

Domino’s México lanza la Croissant Pizza, mezcla viral entre masa hojaldrada y pizza tradicional (Elizabeth Flores)

Domino’s cambia de imagen a nivel global de la mano de Shaboozey

El lanzamiento de Croissant Pizza en México coincide con un cambio de imagen global que la compañía implementará a partir del 10 de noviembre de 2025, con un logo actualizado y nuevas tonalidades visuales.

Además, incluye una colaboración especial con el artista Shaboozey, quien creó un jingle internacional para reforzar la nueva identidad sonora de la marca.