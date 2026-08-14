Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, celebró que el peso haya roto los 17 pesos por dólar, recordando que ella anteló que así iba a suceder para el segundo semestre del 2026.

La mandataria explicó que si el peso se había mantenido sobre los 17 pesos, fue porque había obras públicas estancadas por la burocracia.

Peso se fortalece sobre el dólar con 16.98; Claudia Sheinbaum lo celebra

En la mañanera del pueblo de hoy 14 de agosto de 2026, Claudia Sheinbaum celebró que el peso haya bajado su costo sobre el dólar, quedando en 16.98 desde esta madrugada.

La presidenta recordó que ella había antelado que esto iba a suceder para el segundo semestre del 2026, debido a que en este periodo arrancarían “muchas obras públicas”.

“Vamos bien, yo les dije que el segundo semestre iba a despegar más la economía porque están iniciando muchas obras públicas (...) vamos bien y cada vez va a estar mejor”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Ante este hecho, el economista José Yuste dijo con Azucena Uresti que el que el peso haya roto la barrera de los 17 pesos por dólar es totalmente “una fortaleza de la moneda mexicana”.

El paso del peso por el dólar hace una semana

De forma sorpresiva en la madrugada de hoy, el peso llegó a los 16.98 por dólar, rompiendo con el estancado 17, que no dejaba avanzar a la economía en México.

Este fue el paso del peso por el dólar hace una semana: