El éxito de Crumbl Cookies es tal que ya se encuentran disponibles en Uber Eats como respuesta a la necesidad de conexión de las personas con sus restaurantes favoritos.

“Durante una década, Uber Eats ha conectado a millones de personas con sus restaurantes favoritos. Queremos celebrar ese recorrido llevando una de las propuestas que más conversación han generado” David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats

Uber Eats es la plataforma de entregas donde pueden encontrarse de manera exclusiva, por lo que puedes pedirlas a domicilio simplemente entrando a tu app e ingresando el nombre de la tienda en el buscador, a menos que ya se encuentre en tus sugerencias.

Interés por Crumbl Cookies las lleva en exclusiva a Uber Eats

David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats, reconoció que es importante acercar los comercios a sus consumidores, como han hecho por 10 años.

Además de celebrar una década de Uber Eats, en el caso de Crumbl Cookies fue importante la conversación que generaron a su llegada a CDMX en semanas pasadas.

El representante de Uber Eats dijo que no solo se trata de acercar a las personas a las comida sino de ampliar experiencias gastronómicas que marcan tendencia.

“Es una forma de agradecer la confianza de nuestros usuarios y de seguir demostrando que Uber Eats no solo conecta personas con comida, sino también con las experiencias gastronómicas que están marcando tendencia” David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats

La categoría de panadería y repostería en Uber Eats presentan un crecimiento de 30 por ciento. Crumbl Cookies se suma a los más de 60 mil negocios que se encuentran en esa plataforma en todo México.

Actividades en la Roma Norte por llegada de Crumbl Cookies a Uber Eats

La colaboración entre Uber Eats y Crumbl Cookies se celebra con activaciones en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) del 8 al 10 de octubre. En estas fechas podrás encontrar la flagship de Crumbl Cookies en:

Avenida Durango 225

Glorieta de Cibeles

Las activaciones se hacen la colonia Roma Norte, donde se abrió la primera tienda de Crumbl Cookies en México el pasado 28 de julio.

Las activaciones podrás identificarlas fácilmente por los colores verde de Uber Eats y el y rosa de la caja de Crumbl Cookies.