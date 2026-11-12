La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y DiDi formalizaron un convenio de colaboración para fortalecer la educación financiera y previsional entre las personas conductoras y repartidoras que utilizan la plataforma, con el objetivo de fomentar el ahorro voluntario y facilitar decisiones informadas sobre su futuro financiero.

El acuerdo busca acercar información sobre el funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las alternativas disponibles y la elección de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), en el contexto de la Reforma Laboral en materia de Plataformas Digitales.

Encuesta de DiDi revela interés de conductores y repartidores en ahorrar para su retiro

Como parte de una prueba piloto, DiDi realizó una encuesta para conocer el interés de las personas trabajadoras en destinar una parte de sus ingresos al ahorro para el retiro. Los resultados mostraron que 68% de las personas repartidoras y 58% de las conductoras manifestaron su disposición a realizar aportaciones para este propósito.

Sin embargo, únicamente 13% de las personas encuestadas había realizado aportaciones voluntarias durante el último año. Estas cifras reflejan una diferencia entre el interés por construir un ahorro para el futuro y las acciones que se llevan a cabo para conseguirlo.

Ante estos resultados, la CONSAR y DiDi señalaron la importancia de fortalecer la educación financiera y previsional, además de acercar información y mecanismos que faciliten el acceso a las alternativas de ahorro.

Vicente Roqueñí, director senior de Relaciones con Gobierno y Política Pública de DiDi Latinoamérica, destacó que la tecnología puede contribuir a que las personas conozcan herramientas financieras y planeen la construcción de su patrimonio a mediano y largo plazo.

Por su parte, Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR, explicó que el convenio permitirá acercar información sobre el retiro mediante la aplicación que las personas trabajadoras utilizan cotidianamente. También destacó la importancia de que puedan elegir de manera informada la Afore que administrará sus recursos y contar con una cuenta propia, independientemente de la plataforma o el empleo en el que participen.

CONSAR y DiDi promoverán la elección informada de Afore entre trabajadores de plataformas digitales

La colaboración da continuidad a los esfuerzos que ambas instituciones mantienen desde septiembre de 2021 para promover el conocimiento del SAR, fomentar el ahorro voluntario y orientar a las personas sobre la elección de una Afore.

Asimismo, retoma la carta de intención firmada en octubre, durante la Feria de Afores, con el propósito de ampliar las acciones de educación previsional entre quienes trabajan mediante plataformas digitales.

El convenio también cobra relevancia ante la implementación de la Reforma Laboral en materia de Plataformas Digitales, que amplía el acceso a derechos laborales, seguridad social y ahorro para el retiro para las personas trabajadoras de este sector.

Como parte de las acciones previstas, CONSAR y DiDi continuarán impulsando iniciativas para que conductores y repartidores conozcan sus derechos, comprendan cómo se realizan las aportaciones para su retiro y cuenten con información que les permita ejercer su derecho a elegir la Afore de su preferencia.

Con este acuerdo, ambas instituciones buscan que las personas trabajadoras de la plataforma tengan mayores herramientas para planear su futuro financiero y convertir su interés por el ahorro en aportaciones para el retiro.