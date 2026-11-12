En el marco del Día del Ferrocarrilero, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) recibió el sábado pasado la primera unidad cabeza de serie del tren que brindará servicio en la nueva ruta de pasajeros Ciudad de México-Pachuca.

La unidad 100 por ciento eléctrica llegó a la terminal ferroviaria de Pantaco, ubicada al norte de la Ciudad de México, procedente de los talleres de la empresa CRRC, en Zhuzhuo China, de donde salió en agosto del presente año.

Con una longitud de 102 metros, el tren tiene capacidad para transportar a 893 pasajeros. Cuenta con asientos prioritarios, espacios destinados al traslado de equipaje y bicicletas, así como un sistema de videovigilancia al interior y exterior, características que contribuyen a ofrecer un servicio cómodo, seguro y accesible.

Tren México-Pachuca llega desde China (cortesía)

Tren México-Pachuca contará con 15 unidades

En total, serán 15 unidades las que integrarán la flota de este nuevo servicio que conectará la terminal de Buenavista con Pachuca a lo largo de una ruta de 100 kilómetros. De estos, 58 kilómetros corresponden a nueva vía electrificada, cuya construcción se realiza en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el tramo AIFA-Pachuca.

Tren México-Pachuca llega desde China (cortesía)

Para esta etapa del proyecto se contempla la construcción de siete estaciones y una terminal que permitirán conectar distintas localidades de la zona metropolitana de Pachuca y del Valle de México. Se estima una demanda diaria de más de 100 mil pasajeros y un tiempo de recorrido de una hora con 15 minutos entre Buenavista y Pachuca.

Tren México-Pachuca llega desde China (cortesía)

El resto de los trenes será ensamblado en Querétaro

Con el propósito de impulsar la generación de empleos, el resto de la flota ferroviaria será ensamblada en Querétaro, lo que contribuirá al desarrollo económico regional.

Tren México-Pachuca llega desde China (cortesía)

Con estas acciones el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanza en la recuperación de los trenes de pasajeros como una alternativa de movilidad moderna, eléctrica y sustentable, que permitirá conectar comunidades, acercar oportunidades y fortalecer el desarrollo económico y turístico del país.