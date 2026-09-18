El Premio Emprendedores de Compartamos Banco celebra su vigésima edición con el reconocimiento a las historias de personas que han convertido pequeños negocios en oportunidades para sus familias y comunidades.

Desde 2007, el reconocimiento ha acompañado a miles de mujeres y hombres que, con esfuerzo y constancia, han impulsado sus negocios y encontrado en el emprendimiento una vía para mejorar sus condiciones de vida.

Premio Emprendedores reconoce historias de pequeños negocios en México

A lo largo de 20 ediciones, el Premio Emprendedores ha reconocido a 400 ganadores de todo el país y ha acompañado las historias de más de 116 mil emprendedores. En cada caso, detrás de un negocio existen familias, tradiciones y proyectos que buscan salir adelante.

Entre las historias reconocidas se encuentra la de Julio Molina, quien tomó las riendas de la panadería que su mamá inició en Acapulco en 1998. Mientras estudiaba Contaduría, él y su esposa ayudaban en el negocio, hasta que decidió dedicarse de tiempo completo.

Con el paso de los años, la panadería se convirtió en el sustento de su familia y le permitió apoyar los estudios de sus cinco hijos, así como ayudar a uno de ellos a abrir su propio consultorio dental. Julio fue ganador del Premio Emprendedores en 2024.

Otra de las historias es la de Marily Vega, quien decidió continuar con la tradición artesanal que aprendió de sus padres. Su pequeño taller, que inicialmente producía alrededor de 50 piezas, llegó a alcanzar una producción cercana a las 4 mil.

Después de recibir el reconocimiento en 2021, Marily pudo ampliar su taller, abrir una tienda y construir la casa de su familia. Actualmente trabaja junto con su esposo, sus hijos y su madre, consolidando un proyecto familiar.

Premio Emprendedores destaca el impacto de los pequeños negocios

Las historias de Julio y Marily forman parte de un recorrido que, durante dos décadas, ha puesto en el centro a las personas detrás de los pequeños negocios y el impacto que generan en su entorno.

De acuerdo con el Censo Económico del INEGI citado por Compartamos Banco, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% de los establecimientos en México y concentran más del 70% del personal ocupado.

En este contexto, el Premio Emprendedores busca reconocer no solamente el crecimiento de los negocios, sino también las historias de las familias y comunidades que encuentran en estas actividades una oportunidad para construir nuevas alternativas.

Para Compartamos Banco, la vigésima edición representa dos décadas de acompañar a sus clientes y reconocer historias vinculadas con el desarrollo de familias y comunidades.

El Premio Emprendedores 2026 mantiene así el reconocimiento a quienes, desde sus pequeños negocios, han encontrado formas de preservar tradiciones, generar oportunidades y transformar su entorno.