Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, registró retiros por aproximadamente 4 mil 700 millones de dólares (88 mil 035 millones 418 mil pesos) tras reactivar gradualmente este servicio.

Esto tras ser suspendido por un ciberataque que provocó el robo de 6 mil 300 millones de dólares (118 mil 004 millones 922 mil pesos) a Binance.

De acuerdo con información, las operaciones de Binance comenzaron a restablecerse el domingo 1 de noviembre después de que la compañía implementara medidas de seguridad para evaluar el incidente y proteger los activos de sus usuarios.

Binance registra salida de miles de millones de dólares tras el hackeo

Durante las primeras horas de la reanudación, Binance procesó retiros por 4 mil 650 millones de dólares y depósitos por mil 10 millones de dólares (187 millones 309 mil 400 pesos); esto representó una salida neta de 3 mil 640 millones de dólares (68 mil 180 millones 621 mil 600 pesos).

Binance (Dado Ruvic / REUTERS)

Binance aseguró que estos movimientos representan una proporción limitada de los activos bajo su gestión y señaló que el volumen de retiros comenzó a estabilizarse después del repunte inicial.

El ataque informático a Binance, considerado uno de los mayores robos en la historia de las criptomonedas, fue atribuido por el FBI a un grupo de hackers vinculado con Corea del Norte, identificado como TraderTraitor.

Binance promete cubrir las pérdidas del ciberataque

Ante la preocupación de sus clientes, Binance aseguró que asumirá el impacto financiero del robo y que las pérdidas no serán trasladadas a los usuarios.

Binance informó que ha cubierto aproximadamente el 95% del monto afectado mediante recursos propios y operaciones para reponer los activos sustraídos, y también trabaja con empresas del sector y autoridades para rastrear y congelar los fondos robados.

El incidente de Binance mantiene la atención sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas y los riesgos que enfrentan los usuarios ante ataques informáticos de gran escala.