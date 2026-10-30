Binance reportó una serie de movimientos millonarios este 29 de octubre de 2026, lo que llevó a la plataforma de intercambio de criptomonedas a investigar un posible hackeo en su sistema.

Nuestros equipos están al tanto de los informes de posibles problemas de seguridad y están investigando activamente. Binance

A pesar de la posible vulneración a su seguridad, la empresa fundada en China aseguró que los fondos de los usuarios están completamente seguros y sin alteraciones detectadas.

Según los primeros reportes, Binance perdió 5.500 millones de dólares. El rastro técnico señala que se usó una posible llave privada comprometida, aunque aún hay movimientos sin explicación.

Binance (Especial)

¿Hackearon Binance? Podría ser el mayor golpe a las criptomonedas en la historia

Este jueves, Binance puso en alerta al sector tras una masiva retirada de criptomonedas, lo que, de confirmarse, podría representar el mayor golpe en la historia de las criptomonedas.

Las transferencias generaron preocupación luego de que al menos 5.500 millones de dólares en activos salieran de monederos vinculados a Binance, entre ellos Ethereum, Bitcoin y Tron:

Ethereum: 3.510 millones de dólares

Bitcoin: 1.440 millones de dólares

Tron: 630 millones de dólares

Los primeros análisis indican que los fondos se retiraron mediante un posible compromiso de las credenciales o del proceso de autorización de las transacciones, por lo que no sería un fallo.

Sin embargo, todavía se desconoce cómo se obtuvo esa firma en el caso de Ethereum, mientras que los posibles “hackeos” en Bitcoin y Tron se mantienen sin una explicación clara.

Binance suspende retiros tras presunto hackeo millonario

En redes sociales, Binance informó que realiza controles de seguridad y que los retiros permanecerán suspendidos al igual que el trading de Binance Alpha.

Como parte de nuestras medidas de seguridad continuas, el trading de Binance Alpha ha sido suspendido temporalmente - marketing de predicción de compras CEX Buy Token/Alpha instantáneo/CEX usando fondos en cartera spot. Binance

Binance (Especial)

No obstante, señaló que el trading se reanudará una vez resuelto el problema de seguridad y confirmó que el total verificado actual de congelación es de 2.540 millones de dólares.

Esta cifra podría seguir aumentando a medida que nuestros equipos colaboren estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios del sector para rastrear y congelar activos adicionales. Binance