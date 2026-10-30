Un ataque informático contra Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo, provocó el robo de activos digitales valuados en más de 6 mil 300 millones de dólares (119 millones 121 mil 975 pesos).

De acuerdo con la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, la operación de hackeo se ejecutó en apenas 20 minutos y estaría relacionada con el grupo de hackers norcoreano TraderTraitor.

El incidente podría convertirse en el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha, por encima del ataque contra la plataforma Bybit en 2025; de momento la investigación continúa para esclarecer cómo ocurrió la vulneración de seguridad.

“Binance ha comenzado a recuperar los activos afectados para los usuarios y continúa trabajando con las autoridades, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear, congelar y recuperar fondos adicionales.La compañía ya se comprometió públicamente, en el anuncio anterior, a cubrir las pérdidas con fondos corporativos.” Binance

Binance reserva más de 6 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas

Richard Teng, codirector ejecutivo de Binance, señaló que las primeras indagatorias apuntan a que el incidente pudo comenzar con el compromiso de la computadora portátil de un ingeniero de DevOps; sin embargo, aclaró que el ataque de los hackers fue más complejo y que no se ha atribuido responsabilidad a ninguna persona.

Tras detectar el problema, se suspendieron depósitos y retiros, mientras la compañía aseguró que los fondos de los usuarios están protegidos y que cubrirá las pérdidas confirmadas.

En una actualización publicada por Binance Latinoamérica, la empresa informó que ya reservó más de 6 mil 340 millones de dólares en recursos corporativos para cubrir el incidente, por lo que De ese monto, 5 mil millones corresponden a los mismos activos tokenizados afectados.

Binance revela ataque de hackers y robo en criptomonedas (@BinanceLATAM / X )

Congelan 3 mil millones de dólares en criptomonedas

Binance también informó que sus socios de la industria han ayudado a congelar activos por 3 mil millones de dólares (56 mil 724 millones 750 mil pesos), por lo que la compañía continúa trabajando con autoridades, emisores y especialistas para rastrear y recuperar los fondos robados por hackers.

No obstante, el congelamiento no garantiza que todo el dinero pueda recuperarse, pues según Sky News , los hackers todavía controlarían alrededor de 2 mil 400 millones de dólares (45 mil 379 millones 800 mil pesos) en bitcoin y ether.

Binance aseguró que seguirá cubriendo cualquier faltante confirmado y que verificará públicamente los fondos de los usuarios mediante su sistema Proof of Reserves.