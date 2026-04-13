Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el derrame registrado en la refinería Deer Park, operada por Petróleos Mexicanos (Pemex), ya se encuentra bajo control.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este lunes 13 de abril de 2026, la mandataria aseguró que se activaron todos los protocolos necesarios para contener el derrame de diésel reportado en la refinería Deer Park.

“Sí salió un comunicado hace un momentito de Pemex y desde ayer en la noche me informaron. Se hicieron todos los protocolos. Sí está todo bajo control” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum reiteró que, de acuerdo con la información oficial, la situación está controlada y no representa un riesgo mayor.

Pemex también asegura que el derrame en Deer Park está bajo control

En un comunicado, Petróleos Mexicanos informó que el derrame de hidrocarburo se mantiene bajo control y explicó que el incidente ocurrió por la interacción entre dos embarcaciones privadas.

Una de ellas se encontraba abasteciéndose de diésel, mientras que la otra acababa de completar su carga y se dirigía a la salida del canal, lo que provocó el incidente en la refinería Deer Park.

La empresa detalló que, tras detectarse la emergencia, se implementaron de inmediato todos los protocolos de seguridad establecidos.

Asimismo, Pemex indicó que se notificó a la comunidad y a las autoridades correspondientes mediante un mensaje CAER (Conciencia Comunitaria y Respuesta a Emergencias) en nivel 3.

Limpieza del derrame en Deer Park podría tardar hasta dos días estima Pemex

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, las labores de limpieza y remoción del diésel podrían extenderse hasta por dos días.

Aunque no se detallaron las acciones específicas que se llevarán a cabo, la empresa aseguró que, hasta el momento, no se reporta impacto en el canal de navegación.

Además, Pemex mantiene comunicación constante con la United States Coast Guard (USCG), autoridad marítima de Estados Unidos, para atender la situación.

Finalmente, se confirmó que no hay reporte de personas lesionadas ni daños mayores derivados de este siniestro de la refinería Deer Park.