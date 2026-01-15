En este inicio de 2026 llegó una nueva edición de Cinemex Manía, la promoción que pone boletos y combos a precio especial en esta exhibidora en México.

Como otras promociones del estilo, Cinemex Manía estará disponible por tiempo limitado; si quieres aprovechar, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Precio de boletos en Cinemex Manía

Del 22 de enero al 11 de febrero, la promoción Cinemex Manía tendrá boletos a un precio especial de 29 pesos en varias de sus funciones y la mayoría de sus complejos.

No obstante, hay ciertas condiciones que debes de saber acerca de la promoción de boletos a 29 pesos de Cinemex Manía, si es que quieres usar este descuento.

Boletos Cinemex Manía (Cinemex)

Solo aplica en:

Salas tradicionales y premium

Películas de formatos 2D y 3D

Esto quiere decir que en salas platino, market, 4DX y IMAX, el precio se mantendrá sin cambios a pesar de la promoción.

Otra cosa a tomar en cuenta es que solo aplicará en ciertos horarios; de lunes a jueves en funciones antes de las 4:00 p.m.; y de viernes a domingo en funciones antes de las 2:00 p.m.

Donde no habrá limitante es en las películas, podrás elegir tanto estrenos como títulos de varias semanas y en todos te harán el descuento, siempre y cuando sean funciones en los horarios señalados.

Los boletos estarán disponibles en taquilla, app y sitio web de Cinemex, hasta agotar los asientos de cada una de las películas disponibles.

También habrá combos a precio especial en Cinemex Manía

Además de los boletos a 29 pesos, la promoción de Cinemex Manía también contará con combos a precio especial, diseñados para acompañar las funciones:

Combo Cinemex Manía Individual por 135 pesos:

Palomitas medianas

Refresco mediano

Conejito Turín

Combo Cinemex Manía (Cinemex)

Combo Cinemex Manía Pareja por 210 pesos:

Palomitas medianas

Dos refrescos medianos

Snickers 2 pack

Combo Cinemex Manía (Cinemex)

Estos combos también estarán disponibles del 22 de enero al 11 de febrero de 2026 en las salas donde aplique el descuento.