El viaje de Chihiro regresa a cines por su 25 aniversario y será a través de las pantallas de Cinemex que podremos revivir esta imperdible historia.

La producción de Studio Ghibli entrará a la cartelera de Cinemex a partir del jueves 19 de febrero de 2026.

Precio de boletos para el reestreno de El viaje de Chihiro en Cinemex

Cinemex contará con funciones especiales por el reestreno de El Viaje de Chihiro. Estos son los precios de boletos según el tipo de sala:

Salas tradicionales (2D, 3D y Atmos Cinemanía): a partir de 29 pesos

Salas premium: (Platino, Market, IMAX y 4D): a partir de 95 pesos

El Viaje de Chihiro (Studio Ghibli)

El viaje de Chihiro se estrenó en Japón el 20 de julio de 2001, sentando un precedente exitoso para la película de Studio Shibli.

En el caso de México, la película llegó a salas de cine el 12 de septiembre de 2003 .

Desde entonces, El viaje de Chihiro se ha consolidado con una gran cantidad de fans alrededor del mundo.

La historia sigue a una niña que durante una mudanza a una nueva ciudad junto a sus padres termina en un mundo misterioso y mágico.

Desde su estreno en cines, El viaje de Chihiro ha trascendido generaciones, por lo que el reestreno en Cinemex permitirá revivir la historia como se hizo hace 25 años.