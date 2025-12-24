La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha formalizado una transformación profunda en la estructura corporativa de Intercam Grupo Financiero, según se publicó el 24 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La resolución de la autoridad financiera permite a la institución ejecutar una serie de movimientos estratégicos que incluyen:

escisión corporativa

salida de su banco principal

integración de una nueva entidad bancaria a su esquema

Hacienda ha autorizado la reestructuración de Intercam varios meses después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le sancionara y señalara por la presunta facilitación de lavado de dinero y tráfico de fentanilo.

Hacienda da luz verde a reestructura en Intercam; escisión de la sociedad

El pilar de esta reestructura consiste en la escisión de la sociedad controladora de Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V..

De acuerdo con el oficio autorizado por Hacienda, este proceso se realizará sin que la sociedad original se extinga, con el objetivo primordial de constituir una sociedad de nueva creación. Esta maniobra legal permite a la organización reorganizar sus activos y responsabilidades bajo una nueva figura jurídica mientras mantiene la continuidad de la controladora actual.

Cambios en el brazo bancario: Sale Intercam Banco e entra Banco Autofin

La reconfiguración autorizada por el Gobierno Federal impacta directamente la composición de las entidades financieras que integran al grupo.

Por un lado, se ha aprobado la separación de Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como entidad integrante de Intercam Grupo Financiero.

De manera simultánea, la SHCP otorgó el visto bueno para la incorporación de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple, el cual pasará a formar parte de Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V..

Con este cambio de piezas, el grupo financiero redefine su capacidad operativa y su presencia en el sector bancario nacional bajo la vigilancia y aplicación de las leyes publicadas por el Ejecutivo Federal.

Esta resolución, firmada y publicada en la edición matutina del DOF, marca un hito administrativo para la entidad financiera en el cierre del año 2025.