La investigación latinoamericana sobre nutrición y envejecimiento recibió un importante reconocimiento internacional tras la entrega del Premio ALSEA 2026 a un proyecto encabezado por la científica chilena María Paulina Correa.

“la posibilidad de que las experiencias tempranas de la vida estén relacionadas no solo con cómo crecemos, sino también con cómo y a qué velocidad envejecemos” María Paulina Correa, científica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile

El estudio analiza el impacto que tiene la lactancia materna exclusiva en la resiliencia frente al envejecimiento biológico en personas con obesidad persistente, a partir del seguimiento de historias de vida durante más de tres décadas.

Ivonne Madrid, directora de Fundación ALSEA, destacó el crecimiento del Premio ALSEA y el papel que desempeña la colaboración entre academia, sociedad civil e iniciativa privada para impulsar soluciones innovadoras.

Ivonne Madrid, directora de Fundación Alsea (Tomada de video)

María Paulina Correa gana el Premio ALSEA 2026

El proyecto encabezado por la investigadora María Paulina Correa, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, fue galardonado con el Premio ALSEA 2026 por su estudio sobre cómo la lactancia materna exclusiva influye en la resiliencia al envejecimiento biológico en personas con obesidad persistente.

La iniciativa analiza perfiles moleculares e historias de vida seguidas por más de 30 años.

Al recibir el reconocimiento el 21 de octubre de 2026 en la CDMX, María Paulina Correa afirmó que los hallazgos plantean “la posibilidad de que las experiencias tempranas de la vida estén relacionadas no solo con cómo crecemos, sino también con cómo y a qué velocidad envejecemos”.

Esta quinta edición del certamen destacó por alcanzar un registro récord de postulaciones.

Investigación liderada por María Paulina Correa gana el Premio ALSEA 2026 (Tomada de video)

Premio ALSEA 2026: crecen las postulaciones para investigar alimentación y nutrición

Ivonne Madrid, directora de Fundación ALSEA, resaltó que se recibieron 142 propuestas, lo que representa “más del doble de la primera edición y la cifra más alta en la historia del premio”

Asimismo, la investigadora María Paulina Correa enfatizó el valor del talento regional, asegurando que “desde América Latina podemos aportar conocimiento, capacidades y perspectivas propias para el avance de la ciencia y mejorar la calidad de vida de las personas”.

Por su parte, Mario Valdez, director nacional de World Vision México, subrayó el valor del trabajo conjunto entre el sector privado, la academia y las organizaciones civiles.

Mario Valdez, director nacional de World Vision México (Tomada de video)

Valdez aseguró que “las soluciones que necesita el mundo no se resuelven desde una sola organización, sino cuando estas partes se unen” para impulsar políticas públicas transformadoras.

Con este triunfo, Chile obtiene el Premio ALSEA por segundo año consecutivo, consolidando el impacto de la investigación regional en la seguridad alimentaria.