¿Listo para la temporada de chile en nogada 2025? Te damos los 10 restaurantes en CDMX que ya venden el tradicional platillo mexicano.

El chile en nogada es un platillo que muchos aman y en la Ciudad de México hay varias opciones para probarlos.

Los 10 restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025

Los 10 restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025 desde agosto, son estos:

El Cardenal Nicos París 16 Bistró Carmela y Sal Los Danzantes Costa Guadiana Angelopolitano Azul Histórico Testal Los Panchos

Chile en Nogada (Cortesía)

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: El Cardenal

El restaurante El Cardenal es una lugar obligado para degustar chile en nogada.

Cabe mencionar que el precio del chile en nogada en El Cardenal es de 490 pesos. Su venta arrancó en julio y se venderá hasta septiembre.

Chile en nogada El Cardenal (@restaurante.elcardenal / Instagram)

El Cardenal tiene varias sucursales, te recomendamos visitar la de calle: Palma 23, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Nicos

Otro lugar imperdible es Nicos, donde venden chiles en nogada con un relleno delicioso.

El precio del chile en nogada de Nicos es de 670 pesos cada uno.

Chile en nogada de Nicos (@nicosmexico / Instagram)

La dirección de Nicos es: Av. Cuitláhuac 3102, Claveria, Azcapotzalco, 02080, Ciudad de México.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: París 16 Bistró

El restaurante París 16 Bistró también aprovecha esta temporada y lanza su versión de chile en nogada.

En este restaurante podrás gastar entre 350 a 500 pesos por un chile en nogada.

Chiles en nogada en París 16 Bistró (París 16 Bistró)

La dirección de París 16 Bistró es: Av. Paseo de la Reforma 368, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Juárez, CDMX.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Carmela y Sal

Si quieres probar un delicioso chile en nogada en 2025, Carmela y Sal es una gran opción.

En este restaurante de CDMX puedes gastar entre 500 a 750 pesos por un chile en Nogada que ya está disponible.

Chile en nogada en Carmela y Sal (Carmela y Sal / Facebook)

La dirección de Carmela y Sal es: Torre Virreyes, Pedregal 24, Lomas - Virreyes, Molino del Rey, Miguel Hidalgo, 11040 Ciudad de México.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Los Danzantes

Si quieres un chile en nogada tradicional, Los Danzantes tiene un platillo que te encantará.

Toma en cuenta que estará disponibles hasta el 28 de septiembre. Los precios van de los 450 a 600 pesos.

Chile en nogada Los Danzantes (Los Danzantes / Facebook)

La dirección de Los Danzantes es: Parque Centenario 12, Coyoacán TNT, Coyoacán, 04000 Ciudad de México.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Costa Guadiana

En Costa Guadiana encontrarás chiles en nogada 2025 para degustar.

Te puedes llegar a gastar hasta 700 pesos en Costa Guadiana por un chile en nogada.

Chile en nogada en Costa Guadiana (Guadiana / Facebook)

La dirección de Costa Guadiana es: Paseo de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05120 Ciudad de México.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Angelopolitano

Restaurante de gastronomía poblana que ofrece un chile en nogada con su propio estilo.

En Angelopolitano, el precio es de 495 pesos por el platillo que estará por tiempo limitado.

La dirección de Angelopolitano es: Puebla 151-Local A, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Azul Histórico

En esta lista de restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025 no podía faltar Azul Histórico, que ofrece varias versiones del platillo.

Azul Histórico vende los chiles en nogada en 540 pesos. Ya están a la venta y los podrás comer hasta finales de septiembre.

Chiles en nogada en Azul Histórico (Especial)

La dirección de Azul Histórico es: Isabel La Católica 30, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Testal

Si quieres una versión que busque reinventar la receta tradicional, entonces debes ir a Testal por chile en nogada.

Testal tiene dos chiles en nogada, el relleno de carne por 490 pesos y un vegetariano por 470 pesos. Estarán vigentes hasta septiembre.

Chile en nogada en Testal (@restaurante_testal / Instagram)

La dirección de Testal es: Dolores 16, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Cuauhtémoc, CDMX.

Restaurantes en CDMX para comer chile en nogada 2025: Los Panchos

Lugar de tradición, Los Panchos tiene su propio chile en nogada para esta temporada 2025.

El precio del platillo tradicional es de 480 pesos mexicanos y se venderán todo agosto y hasta el 30 de septiembre.

Chile en nogada (@lospanchosrest / Instagram)

La dirección de Los Panchos es: Tolstoi 9, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México.