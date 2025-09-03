Te decimos cuáles son los 10 videojuegos para Nintendo Switch que están en descuento y puedes conseguirlos por menos de 500 pesos.

Una de las consolas más populares de los últimos años sin duda alguna ha sido Nintendo Switch, por lo que si quieres armarte con videojuegos.

Y es que todo indica que Nintendo actualizó sus ofertas en la eShop, por lo que ahora te decimos cuáles son los 10 juegos que puedes conseguir por menos de 500 pesos.

Los 10 videojuegos para Nintendo Switch por menos de 500 pesos

Tal y como se dijo, a través de la tienda en línea de Nintendo -eShop-, se han colocado varios juegos para Nintendo Switch en descuento.

Es por eso que te decimos los 10 videojuegos que puedes conseguir para Nintendo Switch en menos de 500 pesos:

LEGO Harry Potter Collection - 79.80 pesos PAC-Man World Re-PAC - 123.80 pesos LEGO Superhéroes de Marvel - 134.85 pesos BioShock: The Collection - 199.80 pesos Cult of the Lamb - 199.50 pesos Hogwarts Legacy - 219.80 pesos Mario + Rabbids Sparks of Hope - 232.89 pesos Assassin’s Creed The Ezio Collection - 239.70 pesos LEGO Star Wars: La Saga de Skywalker - 279.80 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition - 299.75 pesos

Videojuegos con descuento para Nintendo Switch (Nintendo)

Todos estos 10 videojuegos están disponibles para ser descargados y jugados en la Nintendo Switch, siento todos descargables en su versión digital.

En algunos casos es posible extender a una versión mejorada de toda la colección o remasterizada como BioShock The Collection o Cult of the Lamb, las cuales cuentan con diferentes ediciones y con otro precio.

La oferta de estos 10 videojuegos para Nintendo Switch tiene fecha de caducidad

La tienda de Nintendo se puso espléndido y lanzó varios juegos con descuento para poder jugarlos en la Nintendo Switch.

Y hay varios videojuegos para Nintendo Switch que pueden conseguirse por menos de 500 pesos, como los que te revelamos anteriormente.

Sin embargo, estas promociones y descuentos de Nintendo no durarán siempre, pues en su página en línea indica una fecha límite para poder aprovechar las promociones en los videojuegos de Nintendo Switch por menos de 500 pesos.

Pues de acuerdo a los anuncios de Nintendo, algunos de los descuentos en sus videojuegos para Nintendo Switch terminan en 15 horas.

Otras ofertas y promociones terminan entre el 11 y 14 de septiembre, por lo que si quieres hacerte con estos 10 videojuegos para Nintendo Switch por menos de 500 pesos, habrá que aprovechar antes de que se termine la oferta.

