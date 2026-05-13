El neobanco holandés bunq solicitó una licencia bancaria completa ante las autoridades financieras mexicanas para poder operar en el país.

“Nos complace anunciar que hemos solicitado oficialmente una licencia bancaria en México” bunq

Esta institución, reconocida por integrar inteligencia artificial en sus servicios, busca expandir su presencia global tras haber logrado rentabilidad en el mercado europeo.

bunq busca licencia Sbancaria para operar en México

bunq anunció que solicitó oficialmente la licencia bancaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para constituirse como institución ⁠bancaria en el ⁠país.

bunq solicita licencia bancaria para operar en México (@bunq / Instagram )

El neobanco con sede en Ámsterdam destacó que esta solicitud forma parte de un plan de expansión global con la que pretende sumar más clientes y aumentar su presencia en diferentes mercados.

“Estamos deseando llevar eso a las prósperas comunidades de ciudadanos y emprendedores globales de México” bunq

El objetivo principal de bunq es atender a los “ciudadanos globales” y residentes que enfrentan dificultades para acceder a la banca tradicional en México.

De obtener la aprobación de la CNBV, la firma podrá ofrecer productos garantizados por el IPAB, compitiendo directamente con otras plataformas digitales ya establecidas.

“Contar con una licencia bancaria completa permitiría a bunq ofrecer a los residentes en México servicios bancarios integrales, cuentas multidivisa y depósitos protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)” bunq

Para bunq, México es importante para su objetivo de expandirse y es que consideran que sus productos están dirigidos a personas que viven, trabajan y viajan a través de las fronteras.

“Nuestros usuarios son ciudadanos del mundo, por lo que necesitan un banco seguro, confiable y fácil de usar, dondequiera que estén. Ha sido un placer trabajar con la CNBV y Banxico para facilitarles la vida a quienes consideran a México su hogar” bunq

Solicitud de bunq para operar en México podría llevar tiempo

Cabe recordar que no es un proceso sencillo, los últimos bancos digitales que iniciaron operaciones en México, Revolut y Plata, demoraron alrededor de tres años entre la solicitud de licencia bancaria y el inicio de sus operaciones.

bunq, dirigido y fundado en 2012 por Ali Nakman, opera en 30 países europeos.

La institución se ha consolidado como el primer banco del mundo impulsado por Inteligencia Artificial Generativa (GenAI).

A inicios de este año, también solicitó la licencia bancaria en Estados Unidos mientras opera bajo la regulación de intermediario ⁠bursátil.

bunq entraría a competir de manera directa con instituciones de oferta digital como Banco Plata, Nu México, Openbank y Revolut.