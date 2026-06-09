Se reporta que Brian Chesky ha vendido acciones de Airbnb por más de 24 millones de dólares.

La transacción forma parte de un plan de negociación 10b5-1, que permite a directivos de la empresa comprar o vender acciones sin infringir normas sobre uso de información privilegiada.

Brian Chesky vende acciones de Airbnb por más de 24 millones de dólares

De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Brian Chesky vendió un total de 181 mil 316 acciones a precios que oscilaron entre los 134 y los 136.14 dólares.

Logrando una venta que superó los 24.5 millones de dólares. Las transacciones Chesky se desglosaron en varias operaciones entre finales de mayo y el pasado 5 de junio.

El movimiento realizado por Brian Chesky ocurre en un momento donde el rango de cotización es de 130 dólares en el mercado Nasdaq.

Reportes indican que la venta del CEO de Airbnb se acordó en un plan previo y forma parte de su paquete compensación habitual, ya que el director ejecutivo necesitaba obtener liquidez.

Brian Chesky (Redes sociales)

Lo que brinda a los certidumbres financiera a los demás inversores.

La transacción es insignificante si se toma en cuenta que la participación de Brian Chesky asciende aproximadamente a los 66 millones de acciones de Airbnb con un valor de casi 9 mil millones dólares.

Airbnb crece a pesar de preocupaciones macroeconómicas

Pese a las preocupaciones macroeconómicas, Airbnb sigue creciendo.

Durante el primer trimestre, la empresa logró aumentar en un 18% sus ingresos interanuales, consiguiendo los 2 mil 700 millones dólares, lo que se traduce en un beneficio por acción diluido de 0.26 dólares, es decir un 8%.

Asimismo, la empresa de alojamiento generó 1700 millones de dólares en flujo de caja libre (FCF), con un margen de FCF del 64%.

Mientras que el valor bruto de sus reservas creció un 19% hasta alcanzar los 29 mil 200 millones de dólares, y sus noches y asientos reservados aumentaron 9%, hasta los 156.2 millones de dólares.