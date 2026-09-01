Algo que ha molestado a muchos anfitriones de Airbnb, es el aumento en las comisiones que cobra la plataforma cada que se logra concretar un hospedaje.

A sabiendas de esto, Airbnb lanzó una nueva estrategia en Estados Unidos para calmar un poco las molestias de los anfitriones, así como para incentivar los hospedajes.

¿En qué consiste la nueva estrategia de Airbnb en Estados Unidos?

La nueva estrategia de Airbnb para reducir comisión a los anfitriones, es que estos mismos consigan a los huéspedes para sus viviendas que están en renta.

Airbnb. (Especial)

Airbnb proporciona a sus anfitriones “links de reserva directa”, los cuales pueden compartir en sus redes sociales e incluso con sus conocidos.

Para que las personas conozcan que ellos rentan una vivienda mediante la plataforma, y así entren directamente a la misma sin revisar las demás opciones y hagan la reservación.

De acuerdo con el reporte, anfitriones que han probado estos “links” han recibido un descuento sustancioso, pagando solo entre 6% y 10% de comisión a la plataforma.

Tomando en cuenta que la comisión actual es del 15.5%, lo cual ha sido muy criticado por anfitriones, quienes consideraron que era un aumento injustificado.

La nueva estrategia de Airbnb en Estados Unidos contra comisiones, es temporal

Algo que ha dejado claro Airbnb, antes de que los anfitriones se hagan ideas equivocadas, es que esta es una estrategia temporal, solo un programa piloto.

Por lo que Airbnb se puede dar el lujo de cambiar los términos y condiciones, o cancelarlo de un momento a otro, sin la necesidad de hacer un aviso formal a los anfitriones.

Lo que le interesa a la plataforma de este programa es ver cómo les funciona principalmente para el nivel de hospedaje registrado; si hay un aumento sustancial, o por el contrario, es lo mismo que con la comisión normal.

De ahí que la estrategia solo haya sido lanzada en Estados Unidos de momento; en caso de que se llegue a los resultados esperados, es posible que se aplique en otros territorios del mundo.