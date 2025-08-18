La cadena de supermercados que está presente en todo México, Bodega Aurrera y su tianguis de frutas y verduras, llega a las sucursales con sus mejores ofertas de hoy al 21 de agosto 2025.

En busca de apoyar a la economía de sus consumidores, el tianguis de frutas y verduras se mantiene durante varios días a nivel nacional en sucursales físicas como en la tienda en línea.

Cada semana Bodega Aurrera publica el folleto “Precio Bodega, el más bajo todos los días”, en el cual se encuentran todas las promociones disponibles por el tianguis de frutas y verduras.

Bodega Aurrerá tianguis de frutas y verduras (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas de Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras hoy al 21 de agosto de 2025

Bodega Aurrera sigue apoyando la economía de las familias mexicanas con las mejores ofertas del tianguis de frutas y verduras que estarán disponibles de hoy al 21 de agosto 2025.

Pero como ocurre semana a semana, aún no se han compartido en ningún medio los precios especiales que van a estar disponibles en las cientos de sucursales de la cadena de supermercados.

Sin embargo, como ya sabes, en cuanto se conozcan los primeros descuentos, rebajas, promociones y ofertas de Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras hoy al 21 de agosto de 2025, acá las vas a encontrar.

Encuentra más ofertas de Bodega Aurrera hoy

Cabe destacar que desde antes del tianguis de frutas y verduras hoy al 21 de agosto 2025, ya puedes encontrar una serie de ofertas en otros departamentos de Bodega Aurrera, como estos:

Bocina Kaiser 15 pulgadas MSA a 1,899 pesos (antes 2 mil 299)

Lavadora a 7,590 pesos (antes 9,999)

Pantalla Samsung Smart TV Full HD 40″ a 4,890 pesos (antes 6 mil 999)

Llanta Goodyear Direction Touring 195/65 R15 91H a 1,549 pesos (antes 1,999)

Llanta sin marca especificada a 999 pesos (antes mil 399)

Colchón matrimonial Restonic Mooncare + 2 almohadas blanco a 3 mil 699 pesos (antes 6 mil 799)

Llanta Bridgestone B250 185/65 Rin15 88H a 1 mil 699 pesos (antes 2 mil 149)

Spa inflable Bestway familiar 71 x 26 pulgadas a 7 mil 399 pesos (antes 9 mil 999)

Llanta Continental Conti Premium Contact 2 195/65 Rin15 91H a 1 mil 749 pesos (antes 2 mil 959)

Tequila Don Julio 70 Cristalino 700 ml a 785 pesos (antes mil 156)

Apple MacBook Air M1 8GB RAM 256GB SSD a 10 mil 990 pesos (antes 15 mil 999)

Consola Xbox Series S 512 GB digital a 7 mil 890 pesos

Refrigerador Mabe 14 pies con despachador negro mate a 10 mil 290 pesos (antes 12 mil 990)

Refrigerador Mabe 11 pies automático con despachador negro mate a 8 mil 890 pesos (antes 10 mil 990)

Consola Nintendo Switch OLED blanca a 4,979 pesos

Llanta Goodyear Direction Touring 175/70 R13 82T SL a 949 pesos (antes mil 189)

Refrigerador Hisense 7 pies Platinum RR63D6WGX a 4,490 pesos (antes 7 mil 190)

Whisky Johnnie Walker Black Label 12 años 750 ml a 466.98 pesos (antes 750)

Whisky Buchanan’s Deluxe 12 años blended 750 ml a 530 pesos (antes 780)

Llanta Goodyear Direction Sport 2 185/60 R15 88H XL a 1,449 pesos (antes 1,869)

Pantalla Smart TV Hisense 58″ Ultra HD 4K LED HDR10 Roku TV 58R6E3 negra a 6 mil 499 pesos (antes 7 mil 299)

Colchón matrimonial Restonic Mooncare + 2 almohadas + box + protector a 5 mil 999 pesos (antes 12 mil 499)

Sala esquinera en U El Bazar Store modelo Corbel gris oxford (4 salas en 1) a 13 mil 199 pesos (antes 19 mil 799)

Whisky Buchanan’s Master Blended Scotch 750 ml a 699 pesos (antes 1 mil 142)

Pantalla Smart TV Hisense 40″ Full HD LED 40H4030F a 5 mil 975.90 pesos

Banco para pesas reclinable con rack Athletic Works WMW-2110 a 999 pesos (antes 1 mil 599)

Barra de sonido Samsung HW-T420/ZX a 2 mil 599 pesos (antes 3 mil 999)

Sala esquinera Calson 260x180 cm gris oxford El Bazar Store moderna reclinable a 7 mil 999 pesos (antes 11 mil 999)