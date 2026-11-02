Binance confirmó que repuso con fondos propios los activos afectados por un hackeo valuado en 6 mil 300 millones de dólares (117 mil 270 millones 216 mil pesos).

La plataforma de criptomonedas Binance, aseguró que los usuarios no asumirán las pérdidas financieras y anunció que los saldos de diez tokens están respaldados al 100%.

En su actualización de recuperación número 3, Binance informó que realizó una nueva instantánea de su Prueba de Reservas (PoR) el 31 de octubre de 2026, a las 00:00 UTC, con el objetivo de transparentar el estado de los activos y permitir que los clientes verifiquen sus fondos.

Binance repondrá todos de activos robados tras su hackeo (@binance / X)

Binance garantiza respaldo 1:1 para diez criptomonedas

Los activos respaldados de Binance incluyen:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Tether (USDT)

BNB

Solana (SOL)

USD Coin (USDC)

XRP

USD1

RLUSD

Zcash (ZEC)

Binance señaló que completó la prueba de conocimiento cero correspondiente a la última instantánea dentro del plazo estimado.

De esta manera, los usuarios que posean cualquiera de estos diez tokens pueden comprobar de forma independiente que sus saldos cuentan con un respaldo mínimo de 1:1 mediante la herramienta disponible en su sitio oficial de Prueba de Reservas.

Binance repondrá todos de activos robados tras su hackeo (@binance / X)

Binance cubre el 95% de los activos afectados

De acuerdo con la actualización número 4, Binance ha cubierto aproximadamente el 95% del monto afectado, y el 5% restante corresponde a tokens fuera de la lista de los diez activos principales, cuya menor liquidez dificulta su adquisición a gran escala.

La empresa prevé tomar otra instantánea con cobertura para más tokens el 4 de noviembre de 2026, y también trabaja para reanudar gradualmente los retiros en otras redes y activos.

Binance reiteró que absorberá el impacto financiero de los fondos robados y que sus usuarios no tendrán que cubrir esas pérdidas.