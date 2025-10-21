Tras el anuncio emitido por el Banco de México (Banxico) de una renovación en los billetes mexicanos, se rumoró el lanzamiento de una nueva denominación.

Motivo por el que Banxico salió a aclarar que no se ha autorizado la emisión de un billete de 2000 pesos, como se ha dicho en redes sociales.

Billete de 2000 pesos en México fue solo un rumor

De acuerdo con información oficial de Banxico, la nueva serie de billetes en México abarca denominaciones de:

50 pesos

100 pesos

200 pesos

500 pesos

1000 pesos

Dejando fuera al billete de 20 pesos y terminando con el rumor de uno nuevo de 2000 mil pesos .

Precio dólar hoy 6 de noviembre (Especial)

Billete de 20 pesos azul con Benito Juárez en proceso de retiro

El 10 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas disposiciones en torno al billete azul de 20 pesos.

Este ha estado en circulación desde el 2007 y comenzará a ser retirado del circuito monetario gradualmente.

De acuerdo con información oficial, Banxico quiere reemplazar las denominaciones más bajas de billetes y cambiarlas por billetes más seguros contra falsificaciones, menos costosos y más duraderos.

Ahora, las diferentes instituciones financieras deberán retener los billetes azules de 20 pesos con Benito Juárez para que ya no circulen al público.

Seguirán siendo válidos como método de pago en transacciones cotidianas.

Sin embargo, una vez lleguen al banco, serán separados del resto y posteriormente destruidos.

Con el billete azul de Benito Juárez quedará en vigencia el billete de 20 pesos de la familia G, correspondiente al emitido por el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México.