La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que las monedas de 10 pesos tendrán una aleación distinta para evitar su falsificación.

Con la seguridad de que las monedas de 10 pesos “seguirán reflejando la historia de México”, la SHCP compartió los materiales que se usarán para la renovación.

Monedas de 10 pesos cambiarán para evitar su falsificación

La SHCP dio a conocer que según lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las monedas de 10 pesos deberán tener un cambio este 2026 para evitar su falsificación.

El decreto publicado el 19 de enero de 2026 hizo oficial el cambio en la aleación de las monedas de 10 pesos, en el artículo tercero realizado desde 1992.

Según las modificaciones para la moneda de 10 pesos, los materiales serán actualizados, pero siempre “reflejando la historia de México”.

Asimismo, se compartió que esta evolución es “necesaria” respecto a temas de “fabricación” y para evitar la falsificación de ella.

La SHCP confirma cambio en las monedas de 10 pesos este 2026. (@Hacienda_Mexico)

Los cambios que habrá en las monedas de 10 pesos

La moneda de 10 pesos cambiará este 2026, aún sin una fecha oficial para esto. Sin embargo, la SHCP compartió algunas de las modificaciones que esta tendrá con el objetivo de evitar la falsificación.

Sin especificar, la SHCP explicó que habrá “elementos tecnológicos más completos”, así como cambios en la parte central y en el anillo periférico.

En la parte central se podrán tener una variación de aleaciones como la plata sterling, alpaca plateada y acero recubierto con níquel.

Para la parte del anillo periférico contendrá bronce-aluminio o acero recubierto de bronce.

Moneda de 10 pesos en México. (@Hacienda_Mexico)

Aunque aún no hay fecha oficial ni presentación de cómo se verá la nueva moneda de 10 pesos, la SHCP recomienda guardar la versión actual “como recuerdo”.