En conmemoración por los 100 años de su fundación, el Banco de México lanzó nuevos billetes y una moneda, por lo que acá te mostramos como lucen y todos lo que necesitas saber.

Por decreto presidencial de Plutarco Elías Calles, el 25 de agosto de 1925 se fundó el Banco de México, es decir que en este 2025, la institución llegó al centenario de vida.

Es por ello que en conmemoración de sus 100 años, el banco central mexicano puso en circulación nuevos billetes y una moneda de los que te contamos todos los detalles.

Banco de México (Moisés Pablo Nava / Cuartoscuro)

Banco de México lanza billetes por 100 años: Así luce

En conmemoración de sus 100 años, el Banco de México lanzó para la circulación comercial, una serie de nuevos billetes que corresponden a las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y mil pesos.

En cuanto a las características, el Banco de México detalló que los nuevos billetes contarán con una serie de características distintivas que se tratan de las que se presentan a continuación:

El diseño base es igual al de la familia G, es decir los billetes que están actualmente en circulación

Cuenta con un elemento distintivo que se trata de la Leyenda “100 Aniversario 1925–2025”, la cual se ubica debajo del monograma de Banxico

Por ser el mismo diseño de la familia G, sus medidas, colores y elementos de seguridad no tienen cambios

Además, el Banco de México explicó que los billetes sí tienen curso legal, es decir que desde su lanzamiento que se hizo hoy mismo 25 de agosto pueden usarse para realizar pagos o transacciones.

De la misma forma, el banco central mexicano resaltó en su comunicado que el tiraje no es limitado, a pesar de lo cual resaltó que sí está sujeto a demanda y distribución bancaria que se realice.

Banco de México lanza billetes y moneda (Banco de México )

Banco de México lanza moneda por 100 años: Así luce

En el caso de la moneda, el Banco de México informó que se trata de una pieza que tiene valor facial de 10 pesos, sin embargo, su composición es de plata pura, ley 0.999 con un peso de 2 onzas.

En lo que respecta a las características de la nueva moneda, la institución encargada de la política moneteria indicó en su comunicado que se tratan de las siguientes:

Diseño anverso con el Escudo Nacional rodeado por emblemas históricos de monedas mexicanas

Diseño reverso con el Edificio de Banxico con la leyenda “100 Años 1925–2025”

Asimismo, detalló que la moneda sí es de curso legal, aunque su valor comercial supera el facial por estar acuñada en plata, es decir que circulará para venta con distribuidores autorizados.

Es decir que la pieza tendrá una funcionalidad principalmente numismática y conmemorativa, toda vez que por ser de un metal precioso, no estará disponible para una circulación cotidiana.