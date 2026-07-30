Te contamos quién es Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México.

Con una amplia trayectoria, Jaime Serra Puche ha sido parte de la administración pública y el sector privado.

¿Quién es Jaime Serra Puche?

Jaime Serra Puche es un académico, economista y político mexicano.

A lo largo de su carrera ocupó cargos como Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo de Administración de BBVA México.

Jaime Serra Puche (Ricardo Castelán / Cuartsocuro)

¿Cuántos años tiene Jaime Serra Puche?

Jaime Serra Puche tiene 75 años de edad. Nació el 11 de enero de 1951 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Jaime Serra Puche?

Jaime Serra Puche está casado con Joanna Wright Abbott.

Jaime Serra Puche (Tercero Díaz | Cuartoscuro )

¿Qué signo zodiacal es Jaime Serra Puche?

Por su fecha de nacimiento, Jaime Serra Puche pertenece al signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jaime Serra Puche?

Se sabe que Jaime Serra Puche tiene tres hijos: Sebastián, Daniel y Julián.

¿Qué estudió Jaime Serra Puche?

Jaime Serra Puche estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente, conseguiría la maestría en Economía por El Colegio de México y el doctorado en la Universidad de Yale.

Jaime Serra Puche (Cuartoscuro)

¿En qué ha trabajado Jaime Serra Puche?

Jaime Serra Puche fue investigador de El Colegio de México e impartió cursos en universidades como Stanford, Nueva York y la Universidad Autónoma de Barcelona.

En 1979 le otorgaron el Premio Nacional de Economía. Para 1982 ingresó en la administración pública como asesor en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

De 1986 a 1988 trabajó como Subsecretario de Hacienda por designación del presidente Miguel de la Madrid.

Posteriormente, fue Secretario de Comercio y Fomento Industrial hasta 1994 en la administración de Carlos Salinas de Gortari.

En su rol de Secretario de Comercio encabezó las negociaciones e implementación de NAFTA.

En 1994 también fue designado como Secretario de Hacienda y Crédito Público por el presidente Ernesto Zedillo, aunque renunció tras el “Error de diciembre”.

Tras salir de Hacienda, se dedicó a los negocios privados. De 1994 a 2001 fue miembro del patronato de la Universidad de Yale.

Igualmente, para 1995 fundó la firma de consultoría SAI Derecho & Economía. En 1997, estableció el Centro de Arbitraje de México.

Hacia 2007 llegó como consejero de BBVA, cargo en el que estuvo por 11 años hasta que en 2018 asumió la presidencia del Consejo de Administración.

También ha sido miembro del Consejo de Administración como Fondo México, Tenaris, Vitro y Alpek.