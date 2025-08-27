Este 27 de agosto de 2025, Apple Music habilitó una función con la que puedes transferir tu música desde cualquier otra plataforma, incluyendo Spotify.

Si quieres tener toda tu música de Spotify en Apple Music sin tener que estar buscando y moviendo a la plataforma, aquí te daremos los pasos para que lo hagas.

Apple Music (Apple )

¿Cómo transferir música de Spotify a Apple Music?

Si quieres transferir tu música de Spotify a Apple Music, solo debes de seguir estos pasos:

Ve a Ajustes en tu dispositivo de Apple (iPad o iPhone)

Pulsa en Apps y luego en Música

Aparecerá la opción Transferir música desde otros servicios

Elije el servicio, que en este caso será Spotify, e inicia sesión

Selecciona la música que deseas transferir

Pulsa en Agregar a la biblioteca

Con esto ya tendrás tu música de Spotify en Apple Music sin ningún problema o la necesidad de usar un programa externo.

Dependiendo de la cantidad de música que transfieras, el proceso puede tardar algunos minutos, así que no te desesperes.

Transferencia de Spotify a Apple Music (Apple)

Hay algunos detalles sobre la transferencia de música de Spotify a Apple Music

Ahora bien, debes de tomar en cuenta algunas cosas antes de transferir tu música de Spotify a Apple Music.

La transferencia de Spotify a Apple Music solo será posible si las mismas canciones se encuentran en el catálogo de las dos aplicaciones.

Es decir, si ambos artistas, discos o canciones aparecen tanto en Spotify como en Apple Music, la transferencia será un éxito.

En caso de que no haya coincidencias, Apple Music te dirá que canciones están en “revisión” y te ofrecerá alternativas a las mismas.

Tendrás 30 días naturales para revisar todas las canciones que Apple Music te haya indicado, en caso de que no hagas caso, estas serán eliminadas definitivamente de este servicio, quedando en Spotify.

No podrás hacer otra transferencia hasta que revises las canciones pendientes o se acaben los mencionados 30 días. Asimismo no puedes transferir listas de reproducción de amigos o familiares que tengas en tu cuenta de Spotify.