Anthropic PBC presentó este lunes 26 de octubre su solicitud para salir a bolsa, buscando igualar o incluso superar el récord establecido de SpaceX por 75 mil millones de dólares.

La empresa creadora de Claude apostaría por cotizar en Nasdaq Global Select Market con el símbolo ANT tras registrar pérdidas, indica el documento presentado ante la bolsa.

Según reportes, desde junio Anthropic presentó su solicitud de cotización ante Nasdaq y planea lanzar la comercialización de su oferta pública inicial durante la semana del 9 de noviembre.

Dario Amodei y Anthropic (Markus Schreiber / AP Photo/Markus Schreiber)

Anthropic presentó pérdidas

La salida de Anthropic PBC a bolsa representa un paso importante para convertirse en la primera empresa centrada principalmente en el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial.

Según la documentación difundida, Anthropic registró una pérdida neta de 80 mil 700 millones de dólares sobre unos ingresos de 16 mil 300 millones en los primeros seis meses de 2026.

Anteriormente, había registrado una pérdida neta de 13 mil millones de dólares sobre unos ingresos de 1 mil 200 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

De este modo, Anthropic busca salir a bolsa para ampliar su acceso a capital y financiar el desarrollo de inteligencia artificial, la infraestructura informática y su expansión comercial.

Elegir el Nasdaq Global Select Market también implica buscar una cotización en el segmento de Nasdaq con los requisitos de admisión más exigentes de la bolsa.

Anthropic (Pixabay )

Oferta inicial de Anthropic iniciará el 9 de noviembre de 2026

Bloomberg News informó que Anthropic planea iniciar oficialmente su campaña de marketing para su oferta pública inicial durante la semana del 9 de noviembre.

Fuentes cercanas a la compañía señalan que Anthropic busca igualar o incluso superar el tamaño de la salida a bolsa de SpaceX, mientras enfrenta esta polémicas relacionadas con temas como la vulneración de datos.