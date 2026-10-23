El director general de Obegar, Benjamín Obeso Fernández, reveló que la relación que han logrado construir con los transportistas los tiene actualmente en un plano muy favorable, pues además les gusta la exigencia de los clientes.

El directivo señaló que se han visto en la necesidad de ayudarles a los clientes a resolver una parte fundamental de su operación: contar con los permisos y las condiciones necesarias para recibir combustible y abastecer su propia flota.

El director general de Obegar, Benjamín Obeso dijo que tener los documentos en orden es una forma de trabajar que debe compartirse con el cliente.

A nosotros nos gusta que nos exijan. Que el cliente nos pida los documentos, que revise de dónde viene el combustible y cómo se transporta. Nos gusta porque nosotros también exigimos y queremos que las cosas estén en orden de los dos lados. Benjamín Obeso Fernández, director general de Obegar

Obegar acompaña a transportistas en la gestión de permisos

El director general de Obegar, Benjamín Obeso expresó que esta exigencia lo llevó a involucrarse en los trámites y necesidades de las instalaciones de sus clientes. Señaló que, al atender esos procesos, la empresa ha adquirido experiencia para identificar qué hace falta, integrar expedientes y acompañar a los transportistas hasta que puedan atender sus pendientes.

Si un cliente necesita tramitar su permiso de autoconsumo, le ayudamos. Revisamos lo que tiene y lo que le falta, lo apoyamos con la documentación y damos seguimiento. Nos hemos vuelto expertos en ayudar a nuestros clientes a tener todo en orden, porque así nos gusta trabajar a nosotros. Benjamín Obeso Fernández, director general de Obegar

El directivo también dijo que el apoyo abarca el permiso de autoconsumo y la gestión de las demás autorizaciones aplicables al patio: uso de suelo, construcción, funcionamiento, Protección Civil y asuntos ambientales. También comprende coordinar a los especialistas que revisan el tanque, los equipos y las condiciones de operación, según las características de cada instalación.

Documentación y trazabilidad del combustible

El director general de Obegar, Benjamín Obeso dijo que el objetivo de Importadora y Exportadora Obegar SA de CV es que el transportista pueda recibir combustible, almacenarlo y abastecer sus unidades con equipo adecuado. Por eso se revisan las condiciones del tanque, las bombas, las tuberías, las mangueras y los puntos de carga y descarga, junto con los sistemas de medición y seguridad.

En ese acompañamiento también entran las calibraciones, los controles de inventario, las bitácoras, el mantenimiento y los seguros que correspondan. La ayuda consiste en organizar el proceso y coordinar lo necesario con las autoridades y los especialistas que intervienen en cada caso. Benjamín Obeso Fernández, director general de Obegar

También, el directivo explicó que la misma atención se aplica al combustible, por lo que busca que cada entrega tenga un respaldo que permita identificar la procedencia del producto, la terminal donde se cargó, quién lo transportó y a qué cliente se destinó. Por eso considera natural que el comprador solicite facturas, comprobantes de carga y documentos de calidad.