MÉXICO.- Recibir la quincena puede parecer la función más básica de una cuenta bancaria, pero en la práctica la relación que cada persona tiene con su dinero cambia considerablemente con los años. Quien está comenzando su vida laboral probablemente busca algo muy distinto a alguien que ya tiene experiencia con créditos, ahorro e inversiones.

Bajo esa lógica, Banamex cuenta con distintas opciones que pueden utilizarse para lo que este momento de tu vida financiera necesite. Switch Banamex, MiCuenta Banamex o Cuenta Priority Banamex, son las cuentas que Banamex tiene para ti y tu dinero.

Switch: una puerta de entrada al mundo bancario

Para alguien que está comenzando a manejar sus finanzas, la facilidad para abrir y controlar una cuenta es más relevante, por eso existe Switch Banamex, que no te cobra comisión por manejo de cuenta ni exige mantener un saldo mínimo. Además, de la bonificación del 1% en las compras en línea realizadas con tarjeta digital.

Es, en otras palabras, una cuenta pensada para entrar al sistema bancario de forma simple, confiable y accesible desde tu teléfono.

MiCuenta: cuando administrar el dinero empieza a importar más

Conforme aumentan los ingresos y también los gastos, tener una tarjeta deja de ser suficiente. Empiezan a aparecer la renta, servicios, suscripciones, tarjetas de crédito, metas de ahorro y gastos pequeños que parecen inocentes hasta que se reúnen. MiCuenta Banamex está orientada a quienes administran el día a día, su nómina y comienzan a o inversión.

Una de sus ventajas para quienes reciben su sueldo en Banamex es que pueden exentar la comisión por manejo de cuenta mientras reciban depósitos de nómina.

Priority: una cuenta de otro nivel

En otro punto del espectro se encuentra Cuenta Priority Banamex, para clientes con necesidades financieras más amplias y que buscan un nivel adicional de atención y beneficios. Entre sus beneficios actuales aparece acceso anticipado a preventas, 2x1 en Cinépolis VIP, servicios Concierge Mastercard y acceso sujeto a condiciones a salas de aeropuerto.

Y para cada cuenta, una misma nómina.

Más allá de las diferencias entre cuentas, existe un conjunto de beneficios que se suman sólo por tener la nómina en Banamex, como:

Seguro de Vida por $100,000, un paquete de asistencias con consultas médicas, check-up, atención veterinaria y cobertura funeraria de hasta $65,000, además de acceso sujeto a autorización a opciones de Crédito de Nómina después del primer mes de recibir el sueldo en el banco.

Elige la cuenta que más te conviene y suma más beneficios con tu nómina.

Haz tu portabilidad hoy.

Legales:

Oferta para residentes en México. Crédito sujeto a autorización.

Las cuentas de depósito e inversiones Banamex son garantizadas por el IPAB hasta por 400,000 UDIs, www.gob.mx/ipab Requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso digital en www.banamex.com/priority Servicio ofrecido por Iké. Beneficio exclusivo de Nómina Banamex. Consulta condiciones en banamex.com/nomina Consulta términos, condiciones y exclusiones de la póliza en segurosbanamex.com.mx Seguro operado por Seguros Banamex, S.A. de C.V. integrante del Grupo Financiero Banamex.

Legal 1% Switch:

Este beneficio aplica únicamente para “Cuenta Switch Banamex” a través de su medio de disposición: “Tarjeta Digital”, más información en banamex.com/switch