Un grupo de hackers filtró datos personales de miles de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase, luego de atacar a proveedores externos que prestan servicios a las tres compañías financieras.

The Wall Street Journal (WSJ) reportó que el ransomware utilizado por los hackers fue identificado como n0n. Hasta el momento se desconoce las empresas externas que habrían sido afectadas por el virus.

WSJ alerta sobre robo de datos de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase tras ciberataque

Este jueves 19 de noviembre, WSJ informó que un grupo de hackers filtró datos de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase tras un ciberataque en empresas externas que almacenan su información.

Hackers filtran datos de clientes de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase, reporta WSJ (Internet)

Visa confirmó que el hackeo estuvo relacionado con un proveedor de servicios ubicado en la región Asia-Pacífico, aunque no especificó cual, y aseguró que los sistemas propios no fueron comprometidos.

Por su parte, Mastercard informó que la filtración involucró una cantidad limitada de información de un grupo reducido de tarjetahabientes inscritos en un programa específico de beneficios.

En el caso de JPMorgan Chase, la institución indicó que los atacantes pudieron acceder a información de marketing administrada por proveedores externos, en los que se encuentran nombres y correos de algunos clientes.

JPMorgan Chase aseguró que sus servicios continúan funcionando con normalidad y que, cuando corresponda, contactará directamente a las personas afectadas para ofrecerles apoyo, incluido el monitoreo gratuito de crédito.

La institución financiera aclaró que la filtración de datos no tiene relación con las interrupciones que algunos usuarios experimentaron a principios de semana al intentar acceder a sus cuentas o realizar operaciones bancarias.

De acuerdo con la información, el ciberataque a proveedores de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase no ha afectado la red de pagos ni ha impedido que los usuarios utilicen sus tarjetas.