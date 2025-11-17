El Buen Fin 2025 está en la recta final y Amazon México mantiene sus ofertas más fuertes hasta las 23:59 horas de este lunes, con rebaja de hasta el 60%, promociones bancarias y meses sin intereses en miles de productos.

La plataforma ha reportado mayor demanda en moda, tecnología, dispositivos Amazon y artículos para el hogar, con cientos de marcas, sumándose al evento más importante de compras del año.

¿Qué descuentos hay en Amazon por el Buen Fin?

La categoría en moda de Amazon tiene rebajas hasta el 60% en ropa, calzado, maletas y accesorios. Además, la marca Ray-Ban tiene un 25% de descuento en gafas inteligentes, una de las promociones más buscadas por los consumidores.

Por otra parte, los dispositivos Echo, Fire TV, Ring y Kindle cuentan con hasta 55% de descuento y 12 MSI.

Mientras que en electrónica, se tiene hasta un 40% de descuento en audífonos y accesorios inteligentes, así como 45% en laptops, monitores y equipos de cómputo con hasta 24 meses sin intereses.

Además, Amazon ofrece:

40% en electrodomésticos

35% en organización y decoración

40% en juguetes educativos, figuras coleccionables y sets de construcción.

Y como si fuera poco, el gigante del e-commerce tiene 20% de descuento pagando con Amazon Access, la nueva tarjeta de débito de la plataforma, en compras mínimas de 900 pesos.

De igual manera, las categorías como belleza, cuidado de mascotas y nutrición, tienen un 35% de descuento.

El servicio de entregas ultrarrápidas Amazon Now, en colaboración con Rappi, ofrece 15% o hasta $50 pesos de descuento en pedidos durante Buen Fin.

Los miembros Amazon Prime tienen entregas gratis en productos elegibles, acceso a:

Prime Video

Amazon Music

Prime Gaming

Envíos en 15 minutos con Amazon Now, la membresía cuesta $99 al mes o $899 al año.

Con estas promociones, Amazon México se consolida como un referente en promociones y descuentos del Buen Fin 2025, con un catálogo de millones de productos.